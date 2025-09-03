Sistema Patria: Conoce los nuevos montos del Bono Complementario Familiar en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno venezolano arrancó este martes con la entrega del Bono Único Familiar del mes de septiembre, una ayuda económica canalizada a través del Sistema Patria. El monto confirmado para esta asignación es de Bs 2.200, que será transferido directamente a la billetera digital de los beneficiarios registrados en la plataforma.

No obstante, junto al beneficio principal, se comenzó a cancelar el Bono Complementario, que funciona como un refuerzo adicional. Según datos difundidos en la cuenta de Telegram Pensionados de Venezuela, este pago varía en un rango que va desde Bs 740 hasta Bs 1.480, dependiendo de cada caso particular.

Ambos pagos se realizan de manera directa a la cuenta digital VeMonedero, herramienta vinculada al Sistema Patria. Desde allí, los ciudadanos pueden:

Transferir el dinero a cuentas bancarias.

Usarlo para el pago de servicios básicos.

Recargar saldo en líneas telefónicas.

Realizar transferencias a otros usuarios registrados.

Asimismo, para quienes tengan consultas relacionadas con el sistema de pagos, se habilitaron dos líneas oficiales:

3532: Línea general para información sobre el Sistema Patria.

67373: Atención específica sobre bonos, transferencias y servicios.

De esta forma, los beneficiarios cuentan con mecanismos confiables para aclarar dudas y obtener orientación sobre el uso de sus recursos.

Además, las autoridades recomendaron utilizar la aplicación VeMonedero, que notifica en tiempo real la llegada de bonificaciones.