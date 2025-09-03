El INTT realizará operativos de trámites vehiculares desde el 3 al 7 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) llevará a cabo operativos de trámites vehiculares a nivel nacional. En este sentido, los usuarios podrán gestionar sus documentos de forma expedita, en el marco de la campaña contra la gestoría. La información fue compartida a través de la página oficial del ente público.

IG: @INTTOficial / Cortesía

¿Cuándo y dónde serán los operativos?

Los interesados podrán acudir a las siguientes ubicaciones en el territorio nacional:

En el Terminal de Pasajeros Virgen del Carmen de Machiques, ubicado en el estado Zulia; realizarán un operativo dirigido a conductores y transportistas.

De igual modo, serán beneficiados los integrantes del Sindicato de Motorizados y Motorizados de Venezuela (SINBOM), en el estado Zulia.

Del 3 al 4 de septiembre, se activará una jornada en la sede principal del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) en el Distrito Capital, dirigido exclusivamente a trabajadores del ente público y a sus familiares

En la sede de la empresa Fanainox, C.A. del municipio Sucre, en el estado Aragua; se desarrollará una actividad especial para tramitar la documentación en materia terrestre.

Mientras que, en el casco central de Maracaibo, justo frente a la Plaza Bolívar, se desplegará un operativo, en la sede de la Gobernación del estado Zulia.

Finalmente, los usuarios podrán asistir el 6 de septiembre a la jornada en el Pits Auto Part de la avenida Intercomunal de Barquisimeto, estado Lara.

Recomendaciones