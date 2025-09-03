Servicios

El INTT realizará operativos de trámites vehiculares desde el 3 al 7 de septiembre

La información fue compartida a través de la página oficial del ente público

Por Patricia Briceño
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 01:30 pm
El INTT realizará operativos de trámites vehiculares desde el 3 al 7 de septiembre
Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) llevará a cabo operativos de trámites vehiculares a nivel nacional. En este sentido, los usuarios podrán gestionar sus documentos de forma expedita, en el marco de la campaña contra la gestoría. La información fue compartida a través de la página oficial del ente público. 

NOTAS RELACIONADAS

IG: @INTTOficial / Cortesía

¿Cuándo y dónde serán los operativos?

Los interesados podrán acudir a las siguientes ubicaciones en el territorio nacional:

En el Terminal de Pasajeros Virgen del Carmen de Machiques, ubicado en el estado Zulia; realizarán un operativo dirigido a conductores y transportistas.

De igual modo, serán beneficiados los integrantes del Sindicato de Motorizados y Motorizados de Venezuela (SINBOM), en el estado Zulia.

Del 3 al 4 de septiembre, se activará una jornada en la sede principal del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) en el Distrito Capital, dirigido exclusivamente a trabajadores del ente público y a sus familiares

En la sede de la empresa Fanainox, C.A. del municipio Sucre, en el estado Aragua; se desarrollará una actividad especial para tramitar la documentación en materia terrestre.

Mientras que, en el casco central de Maracaibo, justo frente a la Plaza Bolívar, se desplegará un operativo, en la sede de la Gobernación del estado Zulia.

Finalmente, los usuarios podrán asistir el 6 de septiembre a la jornada en el Pits Auto Part de la avenida Intercomunal de Barquisimeto, estado Lara.

Recomendaciones

  • Los usuarios deben presentarse a primera hora en las ubicaciones mencionadas y así tramitar sus documentos que le facilitarán los desplazamientos de manera legal en el país.

  • La Ley de Transporte Terrestre establece el marco legal para el registro y circulación de vehículos, así como la normativa vigente.

  • Al poseer sus papeles en regla podrán evitar multas y otras sanciones por incumplimiento.

  • Deben consignar su cédula de identidad para acceder a los operativos vehiculares y completar la base de datos.

  • En estas actividades podrá recibir orientación y asesoría personalizada por parte de los funcionarios del INTT.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada MLS Entrevistas
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios