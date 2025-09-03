El INTT realizará operativos de trámites vehiculares desde el 3 al 7 de septiembre

El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) llevará a cabo operativos de trámites vehiculares a nivel nacional. En este sentido, los usuarios podrán gestionar sus documentos de forma expedita, en el marco de la campaña contra la gestoría. La información fue compartida a través de la página oficial del ente público.
¿Cuándo y dónde serán los operativos?
Los interesados podrán acudir a las siguientes ubicaciones en el territorio nacional:
En el Terminal de Pasajeros Virgen del Carmen de Machiques, ubicado en el estado Zulia; realizarán un operativo dirigido a conductores y transportistas.
De igual modo, serán beneficiados los integrantes del Sindicato de Motorizados y Motorizados de Venezuela (SINBOM), en el estado Zulia.
Del 3 al 4 de septiembre, se activará una jornada en la sede principal del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) en el Distrito Capital, dirigido exclusivamente a trabajadores del ente público y a sus familiares
En la sede de la empresa Fanainox, C.A. del municipio Sucre, en el estado Aragua; se desarrollará una actividad especial para tramitar la documentación en materia terrestre.
Mientras que, en el casco central de Maracaibo, justo frente a la Plaza Bolívar, se desplegará un operativo, en la sede de la Gobernación del estado Zulia.
Finalmente, los usuarios podrán asistir el 6 de septiembre a la jornada en el Pits Auto Part de la avenida Intercomunal de Barquisimeto, estado Lara.
Recomendaciones
Los usuarios deben presentarse a primera hora en las ubicaciones mencionadas y así tramitar sus documentos que le facilitarán los desplazamientos de manera legal en el país.
La Ley de Transporte Terrestre establece el marco legal para el registro y circulación de vehículos, así como la normativa vigente.
Al poseer sus papeles en regla podrán evitar multas y otras sanciones por incumplimiento.
Deben consignar su cédula de identidad para acceder a los operativos vehiculares y completar la base de datos.
En estas actividades podrá recibir orientación y asesoría personalizada por parte de los funcionarios del INTT.