Patricia Velásquez imponente en la pasarela a sus 54 años

Patricia Velásquez posteó hace algunos días en su perfil de Instagram, un bonito desfile en el que participó de la diseñadora estadounidense Nicole Miller, en la ciudad de Nueva York. La belleza Wayúu lució dos prendas con mucho vuelo, adaptadas muy bien a su caminar.

Triunfando

Al ritmo de “I Will Survive” de la emblemática de Gloria Gaynor, fue como la también actriz y exreina de belleza, se movió por la larga pasarela, un momento muy comentado por sus seguidores al verla derrochando clase y actitud.

La belleza es todo un referente de alta moda y elegancia, ya que tras su participación en el Miss Venezuela 1989, logró consolidar una carrera grande en la moda desfilando para los mejores diseñadores de los años 90 como Carolina Herrera, Oscar de la Renta, John Galliano, Karl Lagerfeld, Raph Lauren, entre otros.

No es la primera ocasión que la criolla desfila en Nueva York para Miller, en sus comienzos también participó en múltiples shows con otras modelos como Tyra Banks.

En el reciente desfile Patricia estuvo acompañada por otras importantes modelos de su época como Claudia Mason y Veronica Webb, con quienes cerró el desfile junto a la diseñadora.