Importante músico venezolano será homenajeado en Caracas (+Detalles)

En Chacao este próximo miércoles 10 de septiembre a las 5:00 pm todos están invitados al Acto de Develación de una placa conmemorativa al gran músico de jazz y actor de cine y televisión venezolano Víctor Cuica, artista que supo ganarse el cariño del público y el respeto del gremio artístico del país.

Víctor Cuica, quién indudablemente es un referente de la movida cultural y del ambiente nocturno de Caracas desde finales de los años 80 hasta su repentino fallecimiento en diciembre del 2020, será homenajeado con la colocación de una placa conmemorativa en el cruce de la avenida Venezuela con la Calle Mohedano de El Rosal.

Precisamente es el lugar nocturno donde Víctor deleitó a multitud de seguidores del jazz, el famoso Juan Sebastián Bar, siendo el primer venezolano en llevar, junto a su banda, el jazz latino a importantes festivales internacionales como “Memphis in May”.

Cuica fue actor en muchas películas venezolanas y compositor de bandas sonoras para el cine, distinguidas por su calidad con múltiples premios.

Homenaje a Víctor Cuica

La coordinación general de este homenaje está en las manos de la gerente cultural y cineasta Solveig Hoogesteijn, quién sin duda alguna fue factor fundamental del desarrollo de Víctor Cuica como artista integral. El pianista Pedro López será el maestro de ceremonias y el bajista Gerardo Chacón el director artístico.

Luego del acto protocolar, a las 7:00 de la noche, un grupo de amigos que tocaron junto a al músico venezolano le rendirán un homenaje musical en el Juan Sebastián Bar. En la banda estarán sus inseparables amigos tales como Gerardo Chacón (bajo y director artístico), Carlos “Nené” Quintero (percusión), Roberto Jirón (guitarra), Pedrito López (piano), Antonio Da Vincenzo (batería) y como representante de las nuevas generaciones de jazzistas venezolanos estará en el saxofón Javier Josué Pinto. Biella Da Costa y Marcial Istúriz serán las voces invitadas que acompañarán este homenaje.

Ellos tocarán una selección de los temas que distinguieron a Víctor como intérprete de jazz latino. Luego habrá un delicioso “jam sessión” donde todos los amigos músicos que quieran participar podrán también rendir un justo honor a este gran artista.