|Entradas
|NYY
|HOU
|2º
|Jazz Chisholm Jr. batea jonrón (27) con elevado por el jardín derecho. Trent Grisham anota.
|2
|0
|5º
|Trent Grisham batea jonrón con las bases llenas (29) entre los jardines izquierdo y central. Paul Goldschmidt anota Cody Bellinger anota Aaron Judge anota .
|6
|0
|6º
|Yainer Diaz batea rodado batea para out forzado, tercera base Ryan McMahon a segunda base Jazz Chisholm Jr. Carlos Correa anota Christian Walker out en 2da. Yainer Diaz a 1ra.
|6
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|P. Goldschmidt 1B
|3-0
|1
|0
|0
|.276
|C. Bellinger RF
|4-1
|1
|0
|0
|.279
|A. Judge DH
|4-2
|1
|0
|0
|.325
|G. Stanton LF
|4-0
|0
|0
|0
|.288
|J. Domínguez LF
|0-0
|0
|0
|0
|.255
|T. Grisham CF
|3-2
|2
|1
|4
|.248
|A. Volpe SS
|3-0
|0
|0
|0
|.209
|J. Chisholm Jr. 2B
|3-2
|1
|1
|2
|.241
|J. Caballero 3B
|1-1
|0
|0
|0
|.232
|a-R. McMahon PH-3B
|2-0
|0
|0
|0
|.216
|A. Wells C
|3-1
|0
|0
|0
|.211
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Max Fried
|6.0
|1
|4
|5
|98-62
|3.00
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Peña SS
|2-0
|0
|0
|0
|.305
|C. Correa 3B
|3-1
|1
|0
|0
|.273
|J. Altuve LF
|3-0
|0
|0
|0
|.273
|C. Walker 1B
|3-1
|0
|0
|0
|.236
|Y. Diaz DH
|3-0
|0
|0
|1
|.251
|R. Urías 2B
|3-0
|0
|0
|0
|.255
|C. Smith RF
|2-1
|0
|0
|0
|.243
|M. Dubón CF
|2-1
|0
|0
|0
|.251
|C. Salazar C
|1-0
|0
|0
|0
|.250
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Framber Valdez
|5.0
|6
|8
|8
|96-64
|3.40
|Enyel De Los Santos
|2.0
|0
|1
|2
|31-21
|3.83
|
