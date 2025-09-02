Play by Play

Play by Play

NYM 12
DET 5


LAD 7
PIT 9


TOR 12
CIN 9


CLE 7
BOS 11


MIA 2
WSH 5


Game Over
SEA 5
TB 6
LAA 5
KC 1


ATL 3
CHC 4


CWS 12
MIN 3
B: 1
S: 1
O: 2
ATH 1
STL 2


NYY 6
HOU 1
B: 0
S: 0
O: 0
SF 5
COL 2
B: 0
S: 0
O: 1
BAL 1
SD 0
B: 2
S: 2
O: 0
TEX 1
AZ 0
B: 1
S: 1
O: 2

NYY
76-61 (.555)
6
Baja 7th 0 out
1

HOU
76-62 (.551)
César Salazar

AL BATE

César Salazar (C)
1 - 0
Max Fried

LANZA

Max Fried
6.0 IP, 1 CL, 5 K, 98 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Mauricio Dubón 2B: Cam Smith 3B: Base vacía
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 2 0 0 4 0 0 - - 6 9 0
0 0 0 0 0 1 - - 1 4 0
Entradas NYY HOU
Jazz Chisholm Jr. batea jonrón (27) con elevado por el jardín derecho. Trent Grisham anota. 2 0
Trent Grisham batea jonrón con las bases llenas (29) entre los jardines izquierdo y central. Paul Goldschmidt anota Cody Bellinger anota Aaron Judge anota . 6 0
Yainer Diaz batea rodado batea para out forzado, tercera base Ryan McMahon a segunda base Jazz Chisholm Jr. Carlos Correa anota Christian Walker out en 2da. Yainer Diaz a 1ra. 6 1
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
P. Goldschmidt 1B 3-0 1 0 0 .276
C. Bellinger RF 4-1 1 0 0 .279
A. Judge DH 4-2 1 0 0 .325
G. Stanton LF 4-0 0 0 0 .288
J. Domínguez LF 0-0 0 0 0 .255
T. Grisham CF 3-2 2 1 4 .248
A. Volpe SS 3-0 0 0 0 .209
J. Chisholm Jr. 2B 3-2 1 1 2 .241
J. Caballero 3B 1-1 0 0 0 .232
a-R. McMahon PH-3B 2-0 0 0 0 .216
A. Wells C 3-1 0 0 0 .211




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Max Fried 6.0 1 4 5 98-62 3.00
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Peña SS 2-0 0 0 0 .305
C. Correa 3B 3-1 1 0 0 .273
J. Altuve LF 3-0 0 0 0 .273
C. Walker 1B 3-1 0 0 0 .236
Y. Diaz DH 3-0 0 0 1 .251
R. Urías 2B 3-0 0 0 0 .255
C. Smith RF 2-1 0 0 0 .243
M. Dubón CF 2-1 0 0 0 .251
C. Salazar C 1-0 0 0 0 .250




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Framber Valdez 5.0 6 8 8 96-64 3.40
Enyel De Los Santos 2.0 0 1 2 31-21 3.83

NY Yankees
Houston
9 H 4
2 HR 0
17 TB 4
4 DEB 5

NY Yankees
Houston
5 K 10
62 ST 85
4 H 9
3 BB 1
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 80 59 .576 - W1
Red Sox 78 62 .557 2.5 W3
Yankees 76 61 .555 3.0 L1
Rays 68 69 .496 11.0 W4
Orioles 62 76 .449 17.5 W1
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 76 62 .551 - W1
Mariners 73 65 .529 3.0 L1
Rangers 72 67 .518 4.5 W6
Angels 65 73 .471 11.0 W1
Athletics 64 76 .457 13.0 L1
Probabilidad de ganar
91.3 %
7 parte baja
(B:0 S:0 O:0)

NY Yankees 6 - 1 Houston
Visita al Montículo.
Datos del encuentro
Estadio: Daikin Park
Localidad: Houston, Texas
El clima: Roof Closed, 73 ºF
Capacidad: 41.000
Árbitros:
Home Plate: Ramon De Jesus
1era base: Brian Walsh
2da base: Adrian Johnson
3era base: Paul Clemons
NYM 12
DET 5


LAD 7
PIT 9


TOR 12
CIN 9


CLE 7
BOS 11


MIA 2
WSH 5


Game Over
SEA 5
TB 6
LAA 5
KC 1


ATL 3
CHC 4


Alta 9th ver en vivo
CWS 12
MIN 3
B: 1
S: 1
O: 2
ATH 1
STL 2


Baja 7th ver en vivo
NYY 6
HOU 1
B: 0
S: 0
O: 0
Baja 5th ver en vivo
SF 5
COL 2
B: 0
S: 0
O: 1
Alta 3rd ver en vivo
BAL 1
SD 0
B: 2
S: 2
O: 0
Baja 3rd ver en vivo
TEX 1
AZ 0
B: 1
S: 1
O: 2
New York Yankees
76-61 (.555)
6
Baja 7th
0 out
1
Houston Astros
76-62 (.551)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
P. Goldschmidt 1B 3-0 1 0 0 .276
C. Bellinger RF 4-1 1 0 0 .279
A. Judge DH 4-2 1 0 0 .325
G. Stanton LF 4-0 0 0 0 .288
J. Domínguez LF 0-0 0 0 0 .255
T. Grisham CF 3-2 2 1 4 .248
A. Volpe SS 3-0 0 0 0 .209
J. Chisholm Jr. 2B 3-2 1 1 2 .241
J. Caballero 3B 1-1 0 0 0 .232
a-R. McMahon PH-3B 2-0 0 0 0 .216
A. Wells C 3-1 0 0 0 .211




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Max Fried 6.0 1 4 5 98-62 3.00
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Peña SS 2-0 0 0 0 .305
C. Correa 3B 3-1 1 0 0 .273
J. Altuve LF 3-0 0 0 0 .273
C. Walker 1B 3-1 0 0 0 .236
Y. Diaz DH 3-0 0 0 1 .251
R. Urías 2B 3-0 0 0 0 .255
C. Smith RF 2-1 0 0 0 .243
M. Dubón CF 2-1 0 0 0 .251
C. Salazar C 1-0 0 0 0 .250




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Framber Valdez 5.0 6 8 8 96-64 3.40
Enyel De Los Santos 2.0 0 1 2 31-21 3.83
Probabilidad de ganar
91.3 %
7 parte baja (B:0 S:0 O:0)

NY Yankees 6 - 1 Houston
Visita al Montículo.

NY Yankees
Houston
9 H 4
2 HR 0
17 TB 4
4 DEB 5

NY Yankees
Houston
5 K 10
62 ST 85
4 H 9
3 BB 1
César Salazar

AL BATE

César Salazar (C)
1 - 0

LANZA

Max Fried
6.0 IP, 1 CL, 5 K, 98 NP
Max Fried
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Mauricio Dubón 2B: Cam Smith 3B: Base vacía
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yankees 0 2 0 0 4 0 0 - - 6 9 0
Astros 0 0 0 0 0 1 - - 1 4 0
Entradas NYY HOU
alta Jazz Chisholm Jr. batea jonrón (27) con elevado por el jardín derecho. Trent Grisham anota. 2 0
alta Trent Grisham batea jonrón con las bases llenas (29) entre los jardines izquierdo y central. Paul Goldschmidt anota Cody Bellinger anota Aaron Judge anota . 6 0
baja Yainer Diaz batea rodado batea para out forzado, tercera base Ryan McMahon a segunda base Jazz Chisholm Jr. Carlos Correa anota Christian Walker out en 2da. Yainer Diaz a 1ra. 6 1
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 80 59 .576 - W1
Red Sox 78 62 .557 2.5 W3
Yankees 76 61 .555 3.0 L1
Rays 68 69 .496 11.0 W4
Orioles 62 76 .449 17.5 W1
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 76 62 .551 - W1
Mariners 73 65 .529 3.0 L1
Rangers 72 67 .518 4.5 W6
Angels 65 73 .471 11.0 W1
Athletics 64 76 .457 13.0 L1
Datos del encuentro
Estadio: Daikin Park
Localidad: Houston, Texas
El clima: Roof Closed, 73 ºF
Capacidad: 41.000
Árbitros:
Home Plate: Ramon De Jesus
1era base: Brian Walsh
2da base: Adrian Johnson
3era base: Paul Clemons

Ver más

TEMAS DE HOY:
MLB Shohei Ohtani Rafael Devers Yankees Ciclismo
Martes 02 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)