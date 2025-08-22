Diveana le rendirá un sentido homenaje al gran Rubby Pérez

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida cantante venezolana Diveana, conocida como “Tu Reina” del merengue y el techno merengue, presenta una nueva edición de “My Playlist”, esta vez rindiendo tributo al inolvidable Rubby Pérez, una de las voces más alta y querida del merengue.

Esta sexta entrega del concepto es un recorrido emocional y musical por la trayectoria de Rubby Pérez, a través de una selección de canciones emblemáticas como “Sobreviviré”, “Fiesta para dos”, “Cobarde”, “De color de rosa”, “Buscando tus besos”, “Dame veneno”, “Hipocresía”, “Tú vas a volar” y “Volveré”.

Con su característico estilo, energía y pasión, Diveana interpreta cada uno de estos temas como un homenaje sentido y profundo a quien considera un pilar del género y gran influencia en su carrera.

El video fue rodado en la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, Venezuela en la Instalaciones de Villa Le Brioche junto a su Orquesta que la acompaña por toda Venezuela.

“Tu voz nunca dejará de sonar en nuestros corazones, serás eternamente la voz más alta del merengue y agradeceré a Dios siempre el haberte conocido. Vuela alto, querido Rubby”, expresó Diveana con gran emoción al anunciar este lanzamiento.

Con una carrera que comenzó como vocalista de “Los Melódicos” y que la llevó a consolidarse como solista con gran éxito en América Latina,

Diveana ha sabido mantener viva la esencia del merengue a través de su potente voz, carisma escénico y una propuesta artística en constante evolución.

Un espectáculo para memorar

Las ediciones anteriores de “My Playlist” estuvieron dedicadas a Las Chicas del Can, Wilfrido Vargas, Selena Quintanilla, al icónico Merengue House de los 90’s y lo más reciente a Natusha.

Cada entrega ha servido como una plataforma para revivir y revalorizar a los grandes íconos que marcaron la historia de la música tropical, acercándolos a nuevas generaciones con una producción fresca y en merengue.

Más allá del tributo musical, esta edición de “My Playlist”, también representa un homenaje personal. Diveana y Rubby Pérez compartieron una profunda amistad y una trayectoria en común dentro del merengue, grabando juntos en Venezuela dos colaboraciones de títulos Porque y Devuelveme la Vida en el año 1998 y 2010 sucesivamente, además de compartir tarima juntos en infinidades de shows musicales. S

Su vínculo fue forjado tanto en la música como en el respeto mutuo, y este proyecto es, para Diveana, una forma de honrar no solo la voz inconfundible de Rubby, sino también al amigo generoso y entrañable que fue.