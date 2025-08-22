Diveana le rendirá un sentido homenaje al gran Rubby Pérez

Farándula

Su amistad con el merenguero prevaleció hasta su último día de vida, por ello, rendirle tributo es una manera de honrar su memoria

Por Kleimar Reina
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 09:03 pm
Diveana / Cortesía
La reconocida cantante venezolana Diveana, conocida como “Tu Reina” del merengue y el techno merengue, presenta una nueva edición de “My Playlist”, esta vez rindiendo tributo al inolvidable Rubby Pérez, una de las voces más alta y querida del merengue.

Esta sexta entrega del concepto es un recorrido emocional y musical por la trayectoria de Rubby Pérez, a través de una selección de canciones emblemáticas como “Sobreviviré”, “Fiesta para dos”, “Cobarde”, “De color de rosa”, “Buscando tus besos”, “Dame veneno”, “Hipocresía”, “Tú vas a volar” y “Volveré”.

Con su característico estilo, energía y pasión, Diveana interpreta cada uno de estos temas como un homenaje sentido y profundo a quien considera un pilar del género y gran influencia en su carrera.

El video fue rodado en la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, Venezuela en la Instalaciones de Villa Le Brioche junto a su Orquesta que la acompaña por toda Venezuela.

“Tu voz nunca dejará de sonar en nuestros corazones, serás eternamente la voz más alta del merengue y agradeceré a Dios siempre el haberte conocido. Vuela alto, querido Rubby”, expresó Diveana con gran emoción al anunciar este lanzamiento.

Con una carrera que comenzó como vocalista de “Los Melódicos” y que la llevó a consolidarse como solista con gran éxito en América Latina,

Diveana ha sabido mantener viva la esencia del merengue a través de su potente voz, carisma escénico y una propuesta artística en constante evolución.

Un espectáculo para memorar

Las ediciones anteriores de “My Playlist” estuvieron dedicadas a Las Chicas del Can, Wilfrido Vargas, Selena Quintanilla, al icónico Merengue House de los 90’s y lo más reciente a Natusha.

Cada entrega ha servido como una plataforma para revivir y revalorizar a los grandes íconos que marcaron la historia de la música tropical, acercándolos a nuevas generaciones con una producción fresca y en merengue.

Más allá del tributo musical, esta edición de “My Playlist”, también representa un homenaje personal. Diveana y Rubby Pérez compartieron una profunda amistad y una trayectoria en común dentro del merengue, grabando juntos en Venezuela dos colaboraciones de títulos Porque y Devuelveme la Vida en el año 1998 y 2010 sucesivamente, además de compartir tarima juntos en infinidades de shows musicales. S

Su vínculo fue forjado tanto en la música como en el respeto mutuo, y este proyecto es, para Diveana, una forma de honrar no solo la voz inconfundible de Rubby, sino también al amigo generoso y entrañable que fue.

