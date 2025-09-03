El "candado" de Henry Trujillo: La clave para acertar el 5y6 en La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 de septiembre, el Hipódromo La Rinconada abre sus puertas para una nueva semana de competencias. La programación consta de 12 carreras en las instalaciones del óvalo de Coche, con el objetivo de brindar un gran espectáculo a los seguidores de la hípica.

El 5y6 se disputará desde la séptima competencia, con la expectativa de superar la recaudación anterior.

La Rinconada: Entrevista Candado Entrenador

Para ofrecer la mejor información a los aficionados, el equipo de Meridiano Web inicia su ciclo de entrevistas. El primero en hablar fue el entrenador Henry Trujillo, quien amablemente dedicó su tiempo para comentar la preparación y el chance de sus ejemplares en la reunión 34.

Gracias trainer por su apoyo, en la segunda carrera tiene su primer presentada que tiene por nombre La Gran Esperanza.

-Ella va correr seguido, su última actuación no lo hizo tan mal. Para esta ocasión con la monta del aprendiz Julio Moncada esperamos hacer buena carrera.

Acto seguido con los servicios del experimentado Alvaro Finol, tiene la opción de presentar al castaño El Trueno en recorrido de 1.400 metros.

-Este caballo se viene acercando, el ha superado poco a poco los problemas cosa que se ve en carrera. Para esta ocasión esperamos una buena carrera en dicho recorrido esta semana.

Luego para el 5y6 nacional en yunta con Robert Capriles, tiene la oportunidad de reaparecer luego de 35 días a la yegua Super Explosiva.

-Esta yegua se encuentra bastante bien, reaparece con dos trabajos que son buenos y esperamos decidir con la monta de Capriles.

Carrera de Cierre: La Rinconada 5y6 nacional Henry Trujillo

En la carrera de los acumulados un par de presentadas Boiled Milk y Paint White.

-La primera de ellas anda bastante bien y por esa razón la corro seguida. Para esta ocasión con un poquito de suerte esperamos decidir la carrera.

En cuanto a Paint White, es una yegua que viene mejorando y esperamos una buena carrera. Les recomiendo este candado para cerrar el 5y6 nacional del domingo en La Rinconada