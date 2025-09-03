El récord de Jerry Bailey llegará a su fin: Castellano está a una sola victoria de igualarlo

Suscríbete a nuestros canales

Javier Castellano, jinete venezolano de renombre, se ha ganado un lugar en la historia del hipismo norteamericano. Con cuatro premios Eclipse Award consecutivos, se convirtió en uno de los jinetes más laureados del deporte. Además, su brillante carrera lo llevó al Salón de la Fama del Hipismo de la Unión Americana.

Sus éxitos no se limitan a los premios. Ha conquistado múltiples carreras de alto nivel, incluyendo victorias en los Graded Stakes y triunfos en la codiciada Triple Corona Norteamericana. Castellano es un competidor formidable que no deja de escribir su leyenda con cada galope.

Javier Castellano: Igualar Hazaña Victorias de por vida Jerry Bailey Montas Kentucky Downs

En este momento y de acuerdo con la página web de Equibase, Castellano lleva un total de 5.892 victorias en su carrera profesional en la Unión Americana, por lo que está a una para igualar la cifra de 5.893 triunfos de por vida alcanzado por el jinete retirado Jerry Bailey en 2008.

Castellano, quien está cerca de alcanzar dos récords en su historial en victorias de stakes y prueba de grados continuará esta semana en Kentucky Downs, con un total de cinco compromisos de montas de la siguiente manera: Este jueves 04 de septiembre tendrá una monta en la primera carrera que será un Maiden Special Weight de $170.000 con el potro dosañero Orbit, presentado por Mark Casse.

Mientras que el día sábado 06 de septiembre tendrá tres compromisos: Exacta Systems Gun Runner Stakes a disputarse en la octava competencia, el Ainsworth Franklin-Simpson Stakes (G1) a la altura de la décima del programa y un Maiden Special Weight de 170 mil dólares en la duodécima del programa sabatino.

La pregunta para nuestros lectores: ¿Creen ustedes que Castellano logrará igualar su marca personal de por vida en cualquiera de sus cinco montas en Kentucky Downs? De parte del equipo de redacción estaremos en seguimiento este jueves y sábado.