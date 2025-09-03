Luis Rojas jinete venezolano logra por primera vez esta hazaña

Suscríbete a nuestros canales

Este martes fueron celebradas nueve carreras en el hipódromo Club Hípico La Concepción, en Chile, en la cual el jinete venezolano Luis Rojas fue el más valioso de la catedra tres imponerse en cuatro oportunidades, un hecho que ocurre por vez primera en su carrera profesional en la presente temporada en este país sureño.

El jockey venezolano Luis Rojas, tuvo nueve compromisos en igual numero de carreras, consiguiendo un póker de victorias y tres figuraciones en la cartelera ofrecida por el hipódromo Club Hípico La Concepción, ubicado en Hualpén, Chile. Rojas, comenzó la jornada con un octavo puesto, luego un cuarto lugar, hasta llegar a la tercera carrera donde hilvanó tres triunfos seguidos hasta la quinta del programa.

Luis Rojas consiguió su primer triunfo de la tarde fue sobre las botas del ejemplar Gano y Vuelvo, un macho de seis años hijo del semental Competitive Edge en la yegua Ya Vuelvo por Speightown, propiedad del stud Mariangel, representado por el entrenador Evaristo Alarcón. Gano y Vuelvo, agenció crono de 55”1 para mil metros en pista de arena.

En la cuarta, Rojas, le tocó llevar las riendas de Driyanka, una juvenil de tres años presentada por Evaristo Alarcón. Esta hija de Kingly en Stach por State Of Play, corrió para los colores del Stud Carliti, que dejó un crono de 65”1 para 1.100 metros.

El Hat-trick, consecutivo Luis Rojas, lo alcanzó con el ejemplar Ludovico Sforza, que se llevó los honores en un final dramático, en prueba que se corrió en distancia de 1.100 metros con registro final de 63”1. El jinete venezolano se combinó una vez más con el entrenador Evaristo Alarcón. Este hijo de Good Samaritan, defendió los colores del Stud Coronel San Agustín.

El jockey venezolano Luis Rojas, luego de estos resonantes triunfos, llegó segundo y octavo en las carreras subsiguientes. En la octava, regresó al parque de vencedores con el ejemplar Pakito, un hijo de Scat Daddy, que se impuso medio largo sobre Bitter Batido, que se fajó en los finales para brindar una buena llegada. Pakito, corrió con las sedas de William Ara D., representado en el entrenador Reinaldo Bello. El tiempo de la prueba fue de 57” para 1.000 metros.

Finalmente, Rojas, finalizó la jornada con un cuarto lugar con el ejemplar Walkorero. Con estas victorias el piloto nacional totaliza 23 primeros, 21, segundos,27 terceros y 27 cuartos, para una producción sobre los CLP$33 millones en el banco para sus conexiones. Estos números lo colocan séptimo en la tablilla general de jinetes en el hipódromo Club Hípico La Concepción.