Tarik Skubal y Detroit: Conversaciones lejos de un acuerdo multimillonario

Suscríbete a nuestros canales

La temporada baja ha comenzado para gran parte de las organizaciones de Grandes Ligas, y con ella, las conversaciones contractuales. Este es el caso de los Tigres de Detroit, que ya intentan asegurar a su as zurdo, Tarik Skubal, en un acuerdo a largo plazo.

Según varios informes, el conjunto bengalí habría presentado una oferta de extensión al lanzador, ganador del Premio Cy Young 2024, una propuesta que parece estar muy alejada de las pretensiones del jugador.

Skubal rechaza la primera oferta de Detroit

De acuerdo con el periodista Evan Petzold, del Detroit Free Press, la propuesta presentada por los Tigres de Detroit fue de cuatro años y 100 millones de dólares, la cual fue rechazada por el estelar abridor.

Si bien no se conoce el valor exacto de la oferta que fue negada, Petzold informa que el total habría superado la extensión de $80 millones que Detroit le otorgó a Justin Verlander en 2010.

El actual ganador del Cy Young de la Liga Americana está representado por el reconocido agente Scott Boras. No está claro si se han mantenido conversaciones contractuales importantes con los Tigres desde el pasado invierno.

Una Diferencia Contractual

La brecha entre las aspiraciones salariales de Skubal y la propuesta del equipo es monumental. A principios de esta semana, Jon Heyman, del New York Post, informó que la diferencia entre las partes ronda los $250 millones de dólares. Por su parte, Petzold reporta que esta cifra podría acercarse a los $300 millones.

Números que Respaldan un Contrato Histórico

Es altamente probable que Skubal se adjudique su segundo Premio Cy Young consecutivo de la Liga Americana en noviembre, luego de una campaña dominante en 2025.

Sus estadísticas de la temporada regular lo consolidan como uno de los mejores abridores de las Mayores:

Efectividad (ERA): 2.21 (líder de la Liga Americana)

FIP: 2.45

WHIP: 0.89

Ponches: 241

Juegos Completos/Blanqueadas: 1

El zurdo reforzó esa notable temporada regular con una racha memorable en playoffs, registrando 36 ponches y una efectividad de 1.74 en tan solo tres aperturas de postemporada.