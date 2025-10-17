MLB: Tarik Skubal proyecta contrato de mega estrella de Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Tarik Skubal pasó de ser un pelotero promesa, a ser una absoluta realidad en un par de temporadas en Grandes Ligas. El lanzador de Tigres de Detroit es uno de los grandes baluartes del equipo; eso lo proyecta a tener una extensión de contrato legendaria para un lanzador.

Skubal no solo domina con su comando de pitcheo y conocimiento de la zona de strike, también cambia la narrativa de cualquier equipo. Ese contexto es caro y se valora mucho en Las Mayores, por lo que proyecta una extensión de contrato superior a la de Yoshinobu Yamamoto.

Tarik proyecta una extensión de 300 millones de dólares por 8 temporadas. Esa cantidad de dinero lo lleva a ser el lanzador con mejor promedio con un contrato de más de 4 años en la historia de la MLB. El de Yamamoto es más alto (325 millones), sí, pero por 12 temporadas.

¿Puede salir Tarik Skubal de Tigres de Detroit?

Hay indicios que sugieren que Tigres de Detroit le ofreció una extensión de contrato a la baja a Tarik Skubal. 100 millones por 4 temporadas, una cifra que fue tomada como un chiste para el lanzador; algo que no se acerca a un pelotero élite y dominador, ganador del Cy Young.

Esas cifras llevan a pensar que la organización no quiere mantener a Skubal en el equipo; empujándolo a la agencia libre 2027, ya que aún le queda un año de arbitraje. Esta situación le abre las puertas a varias franquicias de la MLB que sueñan con el lanzador como su as de rotación.

¿Cuáles son los equipos seriamente interesados en Tarik Skubal?

Medias Rojas de Boston es uno de los equipos más interesados en Tarik Skubal. Necesitan reforzar la rotación y colocarlo por detrás de Garrett Crochet ofrece solidez al pitcheo. El equipo tiene peloteros de calidad y prospectos para llegar un cambio con Tigres de Detroit.

Padres de San diego también son óptimos para Skubal, ya que no tienen un as de rotación y hay dos lanzadores en la agencia libre 2026. No tienen grandes prospectos, pero si cuentan con peloteros de calidad en activo para un intercambio por el Cy Young 2024.

Mets de Nueva York con la figura de Steven Cohen están prácticamente en la pelea por Tarik. Tienen dinero infinito y podrían ofrecer un contrato multimillonario sin escalas para convencer al lanzador de 28 años. Eso sí, dependerá de lo que el lanzador quiera para su futuro.