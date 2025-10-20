Cara a cara por la Serie Mundial: conoce los abridores del decisivo juego 7 entre Marineros y Azulejos

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) ha cumplido con todas las expectativas, llegando a un clímax absoluto. Hoy, el Rogers Centre será el escenario de un duelo épico en el Juego 7, que decidirá el rival de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.

El enfrentamiento crucial en la lomita será un cara a cara de derechos, con un sentido de déjà vu: Shane Bieber subirá al montículo por los Toronto Blue Jays y George Kirby lo hará por los Seattle Mariners, repitiendo el duelo de abridores que se vio en el tercer encuentro de esta emocionante serie.

La última línea defensiva de Toronto: Shane Bieber

Los Azulejos apuestan por la experiencia y el temple de Shane Bieber, el ex ganador del Cy Young. A pesar de una efectividad en la serie que ronda el 4.15, Bieber ha demostrado ser capaz de dominar en la postemporada, ostentando una victoria en esta ALCS.

Su rol en el Juego 7 es crucial. El manager John Schneider esperará que Bieber contenga a la ofensiva de Seattle lo suficiente para permitir que el bullpen descanse, aunque la expectativa es que ambos equipos recurran a sus mejores relevistas ante el riesgo de eliminación.

El reto de la consistencia para Seattle: George Kirby

Por el lado de los Mariners, la responsabilidad recae en el joven y talentoso George Kirby. Kirby ha tenido un camino más difícil en la serie, con una efectividad alta (7.07 PCL) en sus apariciones y un registro de 0-1.

A pesar de sus luchas iniciales en esta ALCS, los Marineros confían en el potencial de su abridor y su capacidad para generar ponches (suma 18 en playoffs). Se espera que el manager Dan Wilson tenga un enfoque agresivo con el bullpen si Kirby enfrenta dificultades, con lanzadores clave como el mexicano Andrés Muñoz y Matt Brash listos para entrar en acción desde temprano.

Un duelo de bullpens a la vista

Aunque Bieber y Kirby son los abridores anunciados, este Juego 7 se definirá con un desfile de brazos desde el bullpen. Con la Serie Mundial en juego, ambos managers no dudarán en utilizar a sus ases de relevo, y potencialmente incluso a sus abridores estelares de rotación (como Kevin Gausman o Max Scherzer por Toronto), si el partido se extiende o se mantiene cerrado.