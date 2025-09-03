MLB: Keiber Montero es activado por los Tigres de Detroit (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Tigres de Detroit ha realizado diversos cambios en su roster antes de la jornada de este miércoles 3 de septiembre en la Major League Baseball. El protagonista de este movimiento es el regreso del lanzador venezolano Keiber Montero desde la sucursal de Triple-A.

El pelotero de 24 años hizo su debut en las grandes ligas en la pasada temporada 2024, cuando tuvo la oportunidad de ver acción en 19 compromisos en los que terminó con seis ganados y seis perdidos.

Desde entonces, ha estado tratando de establecerse dentro del equipo grande y dar un paso contundente en la rotación de abridores. En este 2025, registra 15 juegos disputados, con récord de cuatro ganados y tres perdidos, seguido de 73.1 innings, 38 carreras permitidas, 25 boletos, 53 ponches y efectividad de 4.66.

Keiber Montero – Tigres de Detroit

Este nuevo llamado a la Gran Carpa representa una oportunidad crítica para Montero, quien podría disputar un lugar en el roster de postemporada, dependiendo de su desempeño en la campaña final de la temporada regular. Sus lanzamientos, especialmente la curva de alto nivel y un sinker peligroso, le ofrecen herramientas atractivas para someter a la ofensiva rival si logra afinar control y comando, respectivamente.

En lo que va de su carrera en Las Mayores, ha jugado en un total de 34 compromisos, récord de 10 ganados y nueve perdidos, 171.2 entradas de labor, 90 carreras permitidas, 56 boletos, 130 ponches y efectividad de 4.72.

Finalmente, Keiber Montero tiene todo en sus manos para terminar de establecerse como uno de los brazos de mayor confianza en la organización de los Tigres de Detroit en las Grandes Ligas y, al mismo tiempo, comenzar a demostrar que es uno de los talentos que puede tomar un rol estelar como estrella en el futuro.