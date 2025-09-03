Sistema Patria inició el pago del Bono Único Familiar y llegó con aumento, este es el nuevo monto

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno nacional confirmó el inicio de la entrega del Bono Único Familiar ayer 2 de septiembre. El beneficio, distribuido través de la Plataforma Patria, corresponde al mes en curso y se otorga como parte de los programas de apoyo económico que reciben millones de hogares en el país.

Nuevo monto del Bono Único Familiar en septiembre

En esta oportunidad, el estipendio fue fijado en 2.200 bolívares, lo que equivale a 14,71 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). El anuncio fue realizado por el Canal Patria Digital en sus redes sociales.

El ajuste aplicado representa un incremento del 16,40% en bolívares frente al mes de agosto, cuando el monto se situó en 1.890 bolívares. Este aumento responde a la política de indexación que mantiene el sistema, la cual permite que los bonos vayan ajustándose de forma progresiva.

Cabe destacar que este pago no llega de manera inmediata a todos los beneficiarios, ya que la plataforma informó que la acreditación se hará de forma gradual hasta el 8 de septiembre. Este método escalonado es el mismo que se utiliza en otros bonos del Sistema Patria.

¿Quiénes reciben el Bono Único Familiar?

De acuerdo con el Blog Patria, el beneficio está dirigido a más de 6 millones de familias en Venezuela. Su finalidad es servir como un ingreso complementario mensual para hogares que requieren apoyo financiero.

Por ende, las autoridades recomiendan a los usuarios revisar constantemente sus notificaciones en la página Patria o en la aplicación VeMonedero.

Además, una vez acreditado el bono, se sugiere transferir el monto a cuentas bancarias personales para facilitar su usos.