Adelantan pago de septiembre del bono "Corresponsabilidad y Formación" por este monto

Un movimiento inesperado en el Sistema Patria comenzó el pasados lunes 1 de septiembre, luego que la plataforma estatal anunciara el pago adelantado del mes en curso del Bono "Corresponsabilidad y Formación".

El Canal Patria Digital informó en su cuenta de la red de mensajería instantánea Telegram, que el monto es de 10.000 bolívares, los cuales son equivalentes a 66,31 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) establecido el día 2 de septiembre.

A quiénes se les pagó el bono

La ayuda económica que se deposita de forma gradual desde esta primera semana de septiembre, es para los trabajadores de la administración pública, nómina especial, empresas estratégicas del Estado y militar. Hay que destacar que la cifra pagada del bono varía de acuerdo al organismo donde prestan servicio y ejercen sus cargos.

Otro bono ya pago

Asimismo, la plataforma comenzó el pago del Bono Único Familiar, que agrupa a los programas sociales Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Economía Familiar, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

El estipendio tiene un monto de 15$ indexado a la tasa de cambio con la cual se cancela, por lo que se estima que en septiembre se ubique en más de 2.242 bolívares y su cancelación se extenderá en el lapso del 1 al 6 de septiembre.

También esta semana se estará cancelando el Bono 100% Amor Mayor, que está orientado a los adultos mayores que no cuentan con la pensión del Seguro Social.