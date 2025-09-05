Jackson Chourio se une a Miguel Cabrera y Ronald Acuña en esta selecta lista de venezolanos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Jackson Chourio estuvo unos días en la lista de lesionados, pero volvió a todo tren y demuestra porque es de los mejores peloteros venezolanos en la presente campaña de Grandes Ligas. El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee está brillando en su segunda campaña en el mejor beisbol del mundo, tanto es así, que se ha codeado con los grandes.

El zuliano de 21 años demuestra juego tras juego porque fue uno de los principales prospectos de MLB, ya que su talento en el terreno de juego es notable y sus números le han permitido con figuras legendarias de Venezuela en la Gran Carpa.

Jackson Chourio se unió a Miggy y Acuña

Chourio continúa escribiendo su propia historia en las Grandes Ligas. El joven venezolano alcanzó una seguidilla de 27 juegos consecutivos embasándose, colocándose en el segundo lugar histórico entre peloteros de su país con menos de 22 años. Con este registro, solo es superado por la marca de 32 juegos que Ronald Acuña Jr. impuso en 2019, dejando atrás a figuras de la talla de Elvis Andrus (23) y Miguel Cabrera (22).

Este rendimiento no solo confirma el gran presente de este joven pelotero de los Cerveceros, sino también su proyección como una de las estrellas emergentes más sólidas de la MLB. Su capacidad para embasarse de manera constante refleja madurez, disciplina y consistencia ofensiva, cualidades poco comunes a su edad. Ahora, con la mira puesta en el récord de Acuña Jr., el prospecto venezolano sigue consolidando su nombre en la élite del beisbol.

Este 2025, Jackson Chourio cuenta con 129 hits en 111 juegos, entre ellos 31 dobles, cuatro triples y 18 jonrones. Además, cuenta con 69 carreras remolcadas, 76 anotadas, 24 boletos, 18 robos de base y promedio de .279.