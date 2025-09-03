Trump anuncia el traslado del Comando Espacial a esta ciudad

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 2 de septiembre la nueva sede del Comando Espacial. El magnate en su primer periodo había propuesto hacer el cambio pero Joe Biden frenó el movimiento que generaría 30.000 empleos en la región.

Según la Casa Blanca, la nueva sede del Comando Espacial hoy en la ciudad de Colorado Springs, estado Colorado; ahora se moverá lo más rápido posible a la localidad de Huntsville, Alabama, ahora será conocida como "Rocket City".

Cuál fue la razón de evitar el cambio

El argumento del gobierno de Biden para no trasladar la base a Huntsville, fue debido a la inversión que ya se había realizado en la Base de la Fuerza Espacial Peterson de Colorado. Sin embargo, en 2021, la Fuerza Aérea concluyó que el Arsenal Redstone del Ejército en Huntsville, donde ya se encuentran otras importantes instalaciones espaciales, sería la ubicación ideal para el comando.

Domo antimisiles

Trump también mencionó que en Huntsville el Comando Espacial jugará un papel clave en la iniciativa Golden Dome, un escudo de defensa antimisiles.

"Como saben, será un gran logro. Todos quieren participar. Un escudo de defensa antimisiles. Tendremos una cúpula dorada como nunca antes se ha visto... Espero que también garantice que nuestras capacidades técnicas, en las que estamos muy por delante de todos los demás, sin comparación alguna, sigan siendo inigualables en el futuro".

La ciudad también alberga el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA y el Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército.