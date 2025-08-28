Nuevo trámite para la visa de Estados Unidos impactará a solicitantes desde septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a partir del 2 de septiembre, cambiarán las reglas para los solicitantes de visa, con esta medida, se modifica la lista de personas que antes estaban exentas de entrevista consular. Desde esa fecha, será obligatorio que los solicitantes asistan en persona a una cita, lo que añade un paso adicional al trámite.

Uno de los cambios más relevantes afecta a los solicitantes menores de 14 años y a los mayores de 79, quienes hasta ahora no tenían que acudir a entrevista. Con la actualización de las reglas, ya no habrá excepciones por edad, de esta manera, todos los solicitantes, sin importar su rango etario, deberán presentarse personalmente en el consulado.

La administración de Estados Unidos explicó que la modificación busca reforzar la seguridad y el control migratorio. Según el Departamento de Estado, la entrevista consular permitirá verificar la información proporcionada y reducir riesgos de fraude, aunque esto implicará mayor esfuerzo para los solicitantes, se asegura que la medida hará más confiable y transparente el proceso de aprobación de visas.

Quiénes aún pueden estar exentos

A pesar de los cambios, hay ciertos casos en los que todavía podría aplicarse la exención de entrevista. Entre ellos se incluyen:

Personas que soliciten visas diplomáticas.

Viajeros que renueven la visa de turista B1/B2, cumpliendo con los requisitos establecidos.

Aunque algunos lo vean como un obstáculo, las autoridades insisten en que se trata de una medida para fortalecer la seguridad nacional y garantizar un sistema más riguroso y confiable.