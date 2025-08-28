Estados Unidos: Suben los recargos y las compras por internet se ponen más caras

Suscríbete a nuestros canales

La eliminación de la exención arancelaria de 800 dólares marca un giro importante en el comercio electrónico en Estados Unidos. Hasta ahora, los consumidores podían recibir paquetes internacionales sin preocuparse por impuestos, pero a partir de este viernes cada pedido estará sujeto a recargos, esta decisión impactará directamente a quienes acostumbran adquirir productos fuera del país.

Con la modificación, los envíos estarán sometidos a aranceles que varían entre el 10% y el 50% del valor declarado. En ciertos casos se aplicará un monto fijo que oscila entre 80 y 200 dólares, lo que encarecerá de forma significativa los pedidos internacionales, según expertos, esta medida puede reducir el atractivo de las compras digitales en portales extranjeros.

Recomendaciones clave para evitar sorpresas

Para los usuarios que no quieran llevarse facturas inesperadas, es importante verificar varios puntos antes de comprar. Entre ellos se recomienda:

Revisar el país de origen del producto.

Confirmar si los impuestos están incluidos en el precio final.

Evaluar si el envío proviene de un almacén dentro de Estados Unidos.

Cada artículo que ingrese al país será revisado en una casa de despacho aduanero. Allí, los agentes determinan qué arancel aplicar según el código del producto, dependiendo de la empresa de mensajería, el cliente deberá cancelar el monto en el momento de la entrega, lo que incluso puede generar retrasos en la recepción del pedido.

En caso de que un comprador reciba una factura de aduanas con cargos adicionales, existe la opción de impugnarla. No obstante, este proceso no siempre garantiza un reembolso efectivo, por ello, se recomienda exigir claridad en los costos de envío desde el inicio de la compra, para evitar malentendidos entre compradores y vendedores.