¡Caos en la I-95! Un conductor armado inicia un tiroteo en la zona(+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) inició una investigación debido a un tiroteo perpetrado en la I-95, en dirección sur, en el condado de Miami-Dade. El incidente ocurrió el miércoles pasado a las 12:45 del mediodía, cuando un conductor de una camioneta Mercedes SUV, de color plateado, abrió fuego contra dos vehículos.

En este sentido, las autoridades detallaron que los autos fueron impactados, uno de ellos un BMW de color gris y el otro, una camioneta Dodge Ram de color blanco. Hasta el momento, no se han reportado heridos por el hecho violento y se desconoce la identidad de las víctimas.

Se conoció que el atacante huyó de la escena. La investigación se mantiene activa y las autoridades exhortaron a los ciudadanos a colaborar para dar con el paradero del atacante. Para ello, puede comunicarse de forma anónima con la FHP o Crime Stoppers.

Aunque estos ataques no son comunes, generan pánico entre los residentes del área y los conductores que se desplazan por la vía. Gracias a la rápida intervención de los agentes, lograron mitigar la situación. Además, el vehículo implicado poseía una placa temporal y fue abandonado en la autopista. Como parte de las evidencias, fue encontrada en la parte inferior del BMW un agujero relacionado con el impacto de bala.

Más detalles del hecho violento

El incidente ocurrió cerca de la 103rd Street del noroeste, siendo una de las zonas con mayor tránsito vehicular del área metropolitana. A pesar de que las autoridades hablaron con el conductor del BMW prefirió no dar declaraciones a la prensa.

De igual modo, FHP indagará los posibles nexos de las víctimas y el atacante, así como las causas que desencadenaron el hecho.

En los últimos días, se han presentado varios tiroteos en la región causando una alerta en las autoridades y en los habitantes, quienes se mantienen en zozobra. En esta ocasión, no se contabilizaron heridos tras la rápida acción de los oficiales federales.

Noticia en desarrollo...