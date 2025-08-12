NFL propone nuevas medidas de seguridad tras tiroteo en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El reciente tiroteo en la sede de la NFL en Manhattan ha generado una profunda preocupación dentro de la liga, llevando a la National Football League a proponer cambios significativos en sus protocolos de seguridad. Este incidente, que dejó cuatro personas muertas y varios heridos, ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar las medidas de protección en los estadios y las instalaciones del equipo.

Recomendaciones de seguridad

Según un memorando enviado a todos los equipos el pasado viernes, la NFL ha sugerido tres recomendaciones clave para mejorar la seguridad:

1. Evaluaciones de amenazas: Se deberán realizar revisiones periódicas para identificar riesgos potenciales en cada instalación de equipo y de la liga.

2. Presencia de oficiales armados: Se propone que haya oficiales armados en las instalaciones siempre que jugadores o miembros del personal estén presentes.

3. Control de armas y detectores de metales: Se implementará un control riguroso para cualquier persona que busque ingresar a las instalaciones, incluyendo el uso de detectores de metales y escáneres de rayos X para bolsas, similar a los procedimientos de seguridad en los partidos.

El memorando enfatiza que estos cambios requerirán una inversión considerable de tiempo y recursos, pero subraya que "no hay prioridad más alta que la seguridad de nuestros jugadores, entrenadores, personal y todos los que trabajan en y alrededor de nuestras instalaciones".

El ataque, perpetrado por Shane Tamura, un trabajador de un casino en Las Vegas, ocurrió el 28 de julio de 2025. El tiroteo se llevó a cabo en un rascacielos que alberga oficinas de alto perfil, incluida la sede de la NFL. Tamura se suicidó en el lugar tras el ataque. Las investigaciones sugieren que podría haber estado sufriendo encefalopatía traumática crónica (ETC), una condición común entre jugadores de fútbol americano debido a los repetidos golpes en la cabeza.

Reunión especial para evaluar propuestas

Las nuevas medidas propuestas serán analizadas en una reunión especial de la liga programada para el próximo 26 de agosto. La NFL ha manifestado su compromiso con la seguridad y bienestar de todos los involucrados en el deporte, reconociendo que estos cambios son necesarios para prevenir futuros incidentes.

A medida que se implementen estas nuevas recomendaciones, la liga espera crear un entorno más seguro tanto para los jugadores como para los aficionados. La seguridad es una prioridad que no puede ser subestimada, especialmente en momentos tan críticos como este.