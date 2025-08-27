Seguro Social confirma para todos los beneficiarios y se conocerá en octubre

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció que el Ajuste por Costo de la Vida (COLA) para 2026 se dará a conocer en octubre. En este sentido, los pagos experimentarán un alza del 2,7% y entrarán en vigor a partir de enero del próximo año.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Habrá aumento para todos los beneficiarios?

De acuerdo a la información oficial, todos los beneficiarios del Seguro Social obtendrán 54 dólares adicionales mensualmente, equivalentes a 650 dólares extras durante el año. Este incremento representa un apoyo para los ciudadanos, principalmente para aquellos en situación de vulnerabilidad.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuál fue el ajuste en 2025?

En 2025, se implementó un aumento de 2,5% para jubilados y pensionados del Seguro Social. Por su parte, los especialistas aseguran que el monto del 2026 podría afectar el poder adquisitivo de los beneficiarios, siendo insuficiente para cubrir sus gastos esenciales.

Los detalles del anuncio

Para realizar el ajuste se contemplan los índices de inflación de julio, agosto y septiembre. Después de la evaluación, la SSA anuncia oficialmente el monto definitivo y se implementa en el siguiente año.

Actualmente, los especialistas advierten sobre el contexto económico álgido, el cual podría mantenerse y elevar los precios de manera significativa. De ser así, la cifra del COLA sería impactada de manera directa por la inflación.

¿Cuándo se realizan los pagos de septiembre del Seguro Social?

Recientemente, la Administración del Seguro Social confirmó que el pago correspondiente a septiembre será depositado el jueves 29 de agosto, debido a la conmemoración del feriado por Labor Day o Día del Trabajo. De este modo, no se generan retrasos o demoras en los abonos para los beneficiarios, ya sea por jubilación, pensión, incapacidad y adultos mayores con ingresos bajos.

Por último, quienes deseen obtener mayor información sobre el calendario de pagos o requisitos para aplicar a los programas puede ingresar en el sitio web del SSA.