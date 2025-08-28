Servicios

Jornada especial para aperturar cuentas por primera vez este 29 de agosto

Los interesados deberán asistir en un horario específico y reunir una documentación para iniciar el trámite

Por Meridiano

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 03:18 pm
Jornada especial para aperturar cuentas por primera vez este 29 de agosto
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La institución financiera Mercantil llevará a cabo una jornada para aperturar cuentas por primera vez el próximo viernes 29 de agosto. A través de sus redes sociales informaron que varias sedes a nivel nacional estarán habilitadas para que los nuevos clientes gestionen sus requerimientos. Los interesados deberán asistir en un horario específico y reunir una documentación para iniciar el trámite. 

NOTAS RELACIONADAS

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuál es el horario de atención y las oficinas disponibles?

El horario de atención depende de las ubicaciones, en los centros comerciales será desde las 10:00 am hasta las 4:00 pm, y en las demás oficinas a partir de las 8:30 am y finaliza a las 3:30 pm. A continuación, te proporcionamos un listado detallado de las sedes:

Sambil

  • San Cristóbal

  • Valencia

  • Barquisimeto

  • Maracaibo

Caracas

  • Sabana Grande

  • C.C. Millenium

  • Chuao

Valencia

  • El Recreo

  • Cumaná

Altos Mirandinos

  • La Cascada

Porlamar

  • Terranova

Requisitos

Para acceder a la jornada, los usuarios deben consignar una serie de recaudos. En el caso de los menores de edad, deben tener a la mano lo siguiente:

  • Cédula de identidad

  • Partida de nacimiento

  • Mientras que los representantes deben presentar:

  • Cédula de identidad

  • Registro de Información Fiscal (RIF), el cual debe estar vigente

  • Constancia de trabajo

  • Autorización judicial emitida por el tribunal de menores

Foto: Referencial / Cortesía

De igual modo, la convocatoria será ideal para quienes posean tarjeta maestra y deseen cambiar a los nuevos modelos de débito Mastercard Mercantil.

Finalmente, Mercantil ratifica su compromiso con los venezolanos permitiéndoles acceder a los servicios financieros, para organizar sus recursos de manera eficiente.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Saratoga
Jueves 28 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios