Jornada especial para aperturar cuentas por primera vez este 29 de agosto

La institución financiera Mercantil llevará a cabo una jornada para aperturar cuentas por primera vez el próximo viernes 29 de agosto. A través de sus redes sociales informaron que varias sedes a nivel nacional estarán habilitadas para que los nuevos clientes gestionen sus requerimientos. Los interesados deberán asistir en un horario específico y reunir una documentación para iniciar el trámite.
NOTAS RELACIONADAS
¿Cuál es el horario de atención y las oficinas disponibles?
El horario de atención depende de las ubicaciones, en los centros comerciales será desde las 10:00 am hasta las 4:00 pm, y en las demás oficinas a partir de las 8:30 am y finaliza a las 3:30 pm. A continuación, te proporcionamos un listado detallado de las sedes:
Sambil
-
San Cristóbal
-
Valencia
-
Barquisimeto
-
Maracaibo
Caracas
-
Sabana Grande
-
C.C. Millenium
-
Chuao
Valencia
-
El Recreo
-
Cumaná
Altos Mirandinos
- La Cascada
Porlamar
- Terranova
Requisitos
Para acceder a la jornada, los usuarios deben consignar una serie de recaudos. En el caso de los menores de edad, deben tener a la mano lo siguiente:
-
Cédula de identidad
-
Partida de nacimiento
-
Mientras que los representantes deben presentar:
-
Cédula de identidad
-
Registro de Información Fiscal (RIF), el cual debe estar vigente
-
Constancia de trabajo
-
Autorización judicial emitida por el tribunal de menores
De igual modo, la convocatoria será ideal para quienes posean tarjeta maestra y deseen cambiar a los nuevos modelos de débito Mastercard Mercantil.
Finalmente, Mercantil ratifica su compromiso con los venezolanos permitiéndoles acceder a los servicios financieros, para organizar sus recursos de manera eficiente.