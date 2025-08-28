Jornada especial para aperturar cuentas por primera vez este 29 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

La institución financiera Mercantil llevará a cabo una jornada para aperturar cuentas por primera vez el próximo viernes 29 de agosto. A través de sus redes sociales informaron que varias sedes a nivel nacional estarán habilitadas para que los nuevos clientes gestionen sus requerimientos. Los interesados deberán asistir en un horario específico y reunir una documentación para iniciar el trámite.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuál es el horario de atención y las oficinas disponibles?

El horario de atención depende de las ubicaciones, en los centros comerciales será desde las 10:00 am hasta las 4:00 pm, y en las demás oficinas a partir de las 8:30 am y finaliza a las 3:30 pm. A continuación, te proporcionamos un listado detallado de las sedes:

Sambil

San Cristóbal

Valencia

Barquisimeto

Maracaibo

Caracas

Sabana Grande

C.C. Millenium

Chuao

Valencia

El Recreo

Cumaná

Altos Mirandinos

La Cascada

Porlamar

Terranova

Requisitos

Para acceder a la jornada, los usuarios deben consignar una serie de recaudos. En el caso de los menores de edad, deben tener a la mano lo siguiente:

Cédula de identidad

Partida de nacimiento

Mientras que los representantes deben presentar:

Cédula de identidad

Registro de Información Fiscal (RIF), el cual debe estar vigente

Constancia de trabajo

Autorización judicial emitida por el tribunal de menores

Foto: Referencial / Cortesía

De igual modo, la convocatoria será ideal para quienes posean tarjeta maestra y deseen cambiar a los nuevos modelos de débito Mastercard Mercantil.

Finalmente, Mercantil ratifica su compromiso con los venezolanos permitiéndoles acceder a los servicios financieros, para organizar sus recursos de manera eficiente.