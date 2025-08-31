Juegos para hoy en la MLB: domingo 31 de agosto (+ Video)

La jornada dominical del mejor beisbol del mundo trae una doble dosis de emoción para los fanáticos para cerrar con el mes de agosto, el penúltimo mes de acción de la temporada regular.
NOTAS RELACIONADAS
Los Phillies de Filadelfia reciben en casa a los Bravos de Atlanta, en un interesante duelo divisional. Este encuentro promete intensidad y estrategia hasta el último lanzamiento. Los Yankees de Nueva York, por su parte, quieren mantener su buen momento y pelear por el liderato del Este de la Liga Americana al enfrentar a Medias Blancas de Chicago.
Por otro lado, los Cardenales de San Luis visitan a los Rojos de Cincinnati, mientras que los Padres de San Diego se enfrentan a los Mellizos de Minnesota, y los Piratas de Pittsburgh retan a los Medias Rojas de Boston. Todas estas series ofrecen desde batallas monticulares hasta potenciales explosiones ofensivas.
Juegos para hoy - 31/08/2025
- St. Louis Cardinals vs Cincinnati Reds - 12:10
- San Diego Padres vs Minnesota Twins - 13:05
- Pittsburgh Pirates vs. Boston Red Sox - 13:35 PM
- Tampa Bay Rays vs Washington Nationals - 13:35
- Milwaukee Brewers vs Toronto Blue Jays -13:37
- Seattle Mariners vs Cleveland Guardians - 13:40
- Miami Marlins vs New York Mets - 13:40
- Detroit Tigers vs Kansas City Royals - 14:10
- New York Yankees vs Chicago White Sox - 14:10
- Los Angeles Angels vs Houston Astros - 14:10
- Chicago Cubs vs Colorado Rockies - 15:10
- Texas Rangers vs Oakland Athletics - 16:05
- Baltimore Orioles vs San Francisco Giants - 16:05
- Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers - 16:10
- Atlanta Braves vs Philadelphia Phillies - 19:10