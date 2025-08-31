MLB

Estos fueron los resultados de MLB en la jornada del 30 de agosto

Padres de San Diego logró una importante victoria para acercarse a Dodgers de Los Angeles 

Por Alejandro Jesús Fernández
Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 06:30 am
Este sábado 30 de agosto se disputó una nueva jornada de actividades en la temporada 2025 de Grandes Ligas, con una gran cantidad de partidos, todos ellos decisivos para conocer a los clasificados a Playoffs, tanto de la Liga Americana, como de la Nacional.

Resultados de MLB este 30 de agosto

Atléticos de Oakland 3-9 Rangers de Texas 

Dodgers de Los Angeles 1-6 Cascabeles de Arizona 

Rockies de Colorado 3-4 Cachorros de Chicago

Guardianes de Cleveland 4-3 Marineros de Seattle

Gigantes de San Francisco 1-11 Orioles de Baltimore 

Reales de Kansas City 3-1 Tigres de Detroit

Mellizos de Minnesota 3-12 Padres de San Diego 

Astros de Houston 1-4 Angelinos de Los Angeles 

Rojos de Cincinnati 2-4 Cardenales de San Luis

Phillies de Philadelphia 3-2 Bravos de Atlanta

Mets de Nueva York 8-11 Marlins de Miami

Medias Rojas de Boston 3-10 Piratas de Pittsburgh 

Nacionales de Washington 1-4 Rays de Tampa Bay

Azulejos de Toronto 1-4 Cerveceros de Milwaukee 

