Estos fueron los resultados de MLB en la jornada del 30 de agosto

Este sábado 30 de agosto se disputó una nueva jornada de actividades en la temporada 2025 de Grandes Ligas, con una gran cantidad de partidos, todos ellos decisivos para conocer a los clasificados a Playoffs, tanto de la Liga Americana, como de la Nacional.
Resultados de MLB este 30 de agosto
Atléticos de Oakland 3-9 Rangers de Texas
Dodgers de Los Angeles 1-6 Cascabeles de Arizona
Rockies de Colorado 3-4 Cachorros de Chicago
Guardianes de Cleveland 4-3 Marineros de Seattle
Gigantes de San Francisco 1-11 Orioles de Baltimore
Reales de Kansas City 3-1 Tigres de Detroit
Mellizos de Minnesota 3-12 Padres de San Diego
Astros de Houston 1-4 Angelinos de Los Angeles
Rojos de Cincinnati 2-4 Cardenales de San Luis
Phillies de Philadelphia 3-2 Bravos de Atlanta
Mets de Nueva York 8-11 Marlins de Miami
Medias Rojas de Boston 3-10 Piratas de Pittsburgh
Nacionales de Washington 1-4 Rays de Tampa Bay
Azulejos de Toronto 1-4 Cerveceros de Milwaukee