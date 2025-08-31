Estos fueron los resultados de MLB en la jornada del 30 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 30 de agosto se disputó una nueva jornada de actividades en la temporada 2025 de Grandes Ligas, con una gran cantidad de partidos, todos ellos decisivos para conocer a los clasificados a Playoffs, tanto de la Liga Americana, como de la Nacional.

Resultados de MLB este 30 de agosto

Atléticos de Oakland 3-9 Rangers de Texas

Dodgers de Los Angeles 1-6 Cascabeles de Arizona

Rockies de Colorado 3-4 Cachorros de Chicago

Guardianes de Cleveland 4-3 Marineros de Seattle

Gigantes de San Francisco 1-11 Orioles de Baltimore

Reales de Kansas City 3-1 Tigres de Detroit

Mellizos de Minnesota 3-12 Padres de San Diego

Astros de Houston 1-4 Angelinos de Los Angeles

Rojos de Cincinnati 2-4 Cardenales de San Luis

Phillies de Philadelphia 3-2 Bravos de Atlanta

Mets de Nueva York 8-11 Marlins de Miami

Medias Rojas de Boston 3-10 Piratas de Pittsburgh

Nacionales de Washington 1-4 Rays de Tampa Bay

Azulejos de Toronto 1-4 Cerveceros de Milwaukee