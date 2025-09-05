Familia Real británica sacudida por la muerte de uno de sus miembros

Suscríbete a nuestros canales

El Palacio de Buckingham se despertó con la desagradable noticia de la muerte de Katharine, duquesa de Kent, a los 92 años. En un comunicado oficial, el Rey y la Reina expresaron su tristeza por la muerte de uno de sus miembros más cercanos.

“El Rey y la Reina, junto con todos los miembros de la Familia Real, se unen al Duque de Kent, a sus hijos y nietos en el duelo, recordando con cariño la vida y devoción de Su Alteza Real”, señalaba el comunicado.

Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del miembro de la Familia Real británica; esto genera incertidumbre entre los fieles.

“Nuestros pensamientos hoy están con el Duque de Kent y su familia, particularmente George, Helen y Nicholas. La duquesa trabajó incansablemente para ayudar a otros y apoyó muchas causas, incluida su pasión por la música. Será muy extrañada”, fue el mensaje especial por parte del príncipe William y Kate Middleton. Katharine, duquesa de Kent / Cortesía

Detalles de la duquesa de Kent

La esposa del príncipe Eduardo, primo de la reina Isabel II, se caracterizó en vida por su cercanía con la realeza, su pasión por la música y empatía por los más jóvenes. Además, en el pasado habló de sus pérdidas y cómo la ayudaron a “comprender a otros que atravesaban lo mismo”.

La vida de la duquesa de Kent estuvo alejada del foco público desde 1996, cuando decidió centrarse en enseñar música en una escuela primaria de Hull. Para el 2004 creó la organización 'Future Talent' para que todos los niños tuvieran acceso al arte.