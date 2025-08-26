MLB: Trump impulsa la candidatura de Roger Clemens al Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump, una de las personalidades más influyentes en los EE.UU. sacudió el debate deportivo. Esta vez exigió ver exaltado a Roger Clemens en el Salón de la Fama, pese a los escándalos que lo vinculan con sustancias prohibidas en una época de su carrera.

Pese al deseo explicito de Trump, el proceso de selección al Salón de la Fama no se va a modificar. La candidatura de Clemens sigue marcada por la controversia y hasta los momentos no ha logrado reunir el respalda necesario para ser seleccionado a Cooperstown.

La próxima oportunidad de Roger para entrar al Hall of Fame será este diciembre; mientras se renueva el Contemporary Baseball Era Players ballot. Si el comité lo incluye, volverá al debate por su ingreso al Salón de la Fama, en un proceso que se activa cada tres años.

Roger Clemens ante el veto moral: la ética pesa más que los números

Roger Clemens tiene múltiples logros deportivos en una carrera brillante en Grandes Ligas. Sin embargo, para entrar al Salón de la Fama, debe saltar un muro ético, uno donde miembros como Frank Thomas y Jack Morris han criticado abiertamente a los peloteros relacionados con el dopaje.

Las de Thomas y Morris son voces con peso simbólico dentro del beisbol, con influencia en votaciones pasadas. Clemens recibió menos apoyo en su etapa con los escritores, por lo que su exaltación dependerá de una narrativa moral del comité. Los números le sobran para formar parte.

Comité de Era Contemporánea: el proceso alterno a la vía de los escritores

Luego de los 10 años de elegibilidad con los escritores (BBWAA), Roger Clemens depende del Comité de Era Contemporánea. Un grupo de 16 votantes, que evalúa trayectorias con otro criterio, pero exige igualmente un respaldo del 75%. Umbral que Clemens no ha logrado superar.