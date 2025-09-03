Ingreso a Estados Unidos: Licencias de conducir canadienses aceptadas en puertos de entrada

Suscríbete a nuestros canales

Viajar a Estados Unidos puede ser una experiencia emocionante, pero es fundamental conocer los requisitos de entrada para evitar contratiempos. Aunque la mayoría de los viajeros necesitan una visa o una autorización ESTA, hay excepciones para los ciudadanos canadienses que facilitan su ingreso al país.

Los ciudadanos canadienses tienen la ventaja de poder ingresar a Estados Unidos utilizando ciertos documentos alternativos. Además de las licencias de conducir específicas, la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) acepta otros documentos que permiten el cruce de fronteras sin necesidad de visa.

Licencias de conducir específicas

Una de las opciones más destacadas para los canadienses es el uso de licencias de conducir que cumplen con los requisitos establecidos por la CBP. Estas licencias permiten a los ciudadanos canadienses ingresar legalmente a Estados Unidos en puertos de entrada.

Otros documentos aceptados

Además de las licencias de conducir, los ciudadanos canadienses pueden presentar otros documentos válidos, tales como:

• Pasaporte canadiense

• Tarjetas NEXUS

• Tarjetas FAST/EXPRESS

• Tarjetas de inscripción SENTRI

Estos documentos son igualmente válidos y pueden facilitar el proceso de entrada al país.

Requisitos para menores de edad

Para los canadienses menores de 15 años que lleguen a Estados Unidos por tierra o mar, existen requisitos adicionales. Pueden presentar uno de los siguientes documentos a las autoridades:

• Certificado de nacimiento original

• Copia del certificado de nacimiento

• Tarjeta de ciudadanía canadiense

Estos documentos son suficientes para permitir su ingreso sin la necesidad de una visa.

Excepciones: ¿Quiénes necesitan visa?

Aunque muchos canadienses pueden utilizar documentos alternativos para ingresar a Estados Unidos, hay ciertas excepciones. Aquellos que viajan como comerciantes bajo tratados, familiares o prometidos de residentes legales en Estados Unidos deben contar con una visa válida para poder ingresar al país.

Si un ciudadano canadiense planea realizar un viaje corto pero por vía aérea, necesitará presentar un pasaporte válido o una tarjeta NEXUS al momento de salir de Canadá. Esto asegura un proceso fluido y sin inconvenientes durante el viaje.

Los ciudadanos canadienses cuentan con opciones adicionales que les permiten ingresar al país sin necesidad de visa, siempre y cuando presenten la documentación adecuada. Al estar bien informados, los viajeros pueden disfrutar de una experiencia más tranquila y organizada al cruzar la frontera.