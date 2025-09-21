|1
|Entradas
|BOS
|TB
|1º
|Christopher Morel pega doble (15) con rodado a jardinero izquierdo Jarren Duran. Chandler Simpson anota Yandy Díaz anota Junior Caminero a 3ra.
|0
|2
|4º
|Ceddanne Rafaela pega doble (31) con línea a jardinero derecho Everson Pereira. Nathaniel Lowe anota.
|1
|3
|6º
|Brandon Lowe batea jonrón (30) con elevado por el jardín derecho.
|1
|4
|7º
|Alex Bregman pega sencillo con rodado a jardinero derecho Everson Pereira. Jarren Duran anota Trevor Story a 2da.
|2
|4
|7º
|Romy Gonzalez pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Everson Pereira. Trevor Story anota Alex Bregman a 3ra.
|3
|4
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Duran LF
|3-1
|1
|0
|0
|.261
|T. Story SS
|4-1
|1
|0
|0
|.265
|A. Bregman 3B
|2-2
|0
|0
|1
|.278
|M. Yoshida RF
|4-2
|0
|0
|0
|.252
|R. Gonzalez 2B
|2-2
|0
|0
|1
|.308
|N. Lowe 1B
|4-1
|1
|0
|0
|.224
|C. Rafaela CF
|4-1
|0
|0
|1
|.244
|W. Abreu DH
|3-0
|0
|0
|0
|.251
|C. Wong C
|3-0
|0
|0
|0
|.196
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Connelly Early
|4.0
|2
|3
|4
|67-41
|1.88
|Greg Weissert
|1.0
|0
|1
|2
|15-11
|2.92
|Steven Matz
|1.0
|1
|1
|1
|13-10
|3.11
|Zack Kelly
|1.0
|0
|0
|1
|11-7
|4.13
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|C. Simpson CF
|4-2
|1
|0
|0
|.299
|Y. Díaz DH
|2-0
|1
|0
|0
|.301
|J. Caminero 3B
|2-1
|1
|0
|0
|.259
|B. Lowe 2B
|3-1
|1
|1
|1
|.258
|C. Morel LF
|3-1
|0
|0
|2
|.220
|N. Fortes C
|3-0
|0
|0
|0
|.220
|T. Gray 1B
|3-0
|0
|0
|0
|.224
|E. Pereira RF
|2-0
|0
|0
|0
|.143
|a-J. Mangum PH
|1-0
|0
|0
|0
|.298
|C. Williams SS
|3-0
|0
|0
|0
|.175
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Joe Boyle
|4.1
|1
|4
|9
|93-62
|4.40
|Cole Sulser
|0.2
|0
|2
|1
|22-14
|2.18
|Garrett Cleavinger
|1.0
|0
|0
|1
|11-10
|2.28
|Bryan Baker
|1.0
|2
|4
|1
|28-20
|3.80
|
Boston
|
Tampa Bay
|10
|H
|5
|0
|HR
|1
|12
|TB
|9
|10
|DEB
|3
|
Boston
|
Tampa Bay
|8
|K
|12
|69
|ST
|106
|5
|H
|10
|2
|BB
|5
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Red Sox
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|-
|-
|3
|10
|1
|Rays
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|-
|4
|5
|0
|Entradas
|BOS
|TB
|baja
|1º
|Christopher Morel pega doble (15) con rodado a jardinero izquierdo Jarren Duran. Chandler Simpson anota Yandy Díaz anota Junior Caminero a 3ra.
|0
|2
|alta
|4º
|Ceddanne Rafaela pega doble (31) con línea a jardinero derecho Everson Pereira. Nathaniel Lowe anota.
|1
|3
|baja
|6º
|Brandon Lowe batea jonrón (30) con elevado por el jardín derecho.
|1
|4
|alta
|7º
|Alex Bregman pega sencillo con rodado a jardinero derecho Everson Pereira. Jarren Duran anota Trevor Story a 2da.
|2
|4
|alta
|7º
|Romy Gonzalez pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Everson Pereira. Trevor Story anota Alex Bregman a 3ra.
|3
|4
