Play by Play

Play by Play

ATL 6
DET 2


ATH 0
PIT 11


NYY 7
BAL 1


CHC 0
CIN 1


WSH 3
NYM 2


TOR 8
KC 5


CLE 2
MIN 6


SD 3
CWS 2


MIL 1
STL 5


MIA 4
TEX 2


LAA 1
COL 3


SF 3
LAD 1


PHI 2
AZ 9


SEA 7
HOU 3
B: 3
S: 2
O: 3
BOS 3
TB 4
B: 2
S: 0
O: 3

BOS
85-70 (.548)
3
Baja 7th 3 outs
4

TB
75-80 (.484)
Al regreso
Wilyer Abreu
Wilyer Abreu
Connor Wong
Connor Wong
Jarren Duran
Jarren Duran
Así defienden
C. Morel C. Simpson E. Pereira T. Gray B. Lowe J. Caminero C. Williams N. Fortes B. Baker
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 1 0 0 2 - - 3 10 1
3 0 0 0 0 1 0 - - 4 5 0
Entradas BOS TB
Christopher Morel pega doble (15) con rodado a jardinero izquierdo Jarren Duran. Chandler Simpson anota Yandy Díaz anota Junior Caminero a 3ra. 0 2
Ceddanne Rafaela pega doble (31) con línea a jardinero derecho Everson Pereira. Nathaniel Lowe anota. 1 3
Brandon Lowe batea jonrón (30) con elevado por el jardín derecho. 1 4
Alex Bregman pega sencillo con rodado a jardinero derecho Everson Pereira. Jarren Duran anota Trevor Story a 2da. 2 4
Romy Gonzalez pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Everson Pereira. Trevor Story anota Alex Bregman a 3ra. 3 4
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Duran LF 3-1 1 0 0 .261
T. Story SS 4-1 1 0 0 .265
A. Bregman 3B 2-2 0 0 1 .278
M. Yoshida RF 4-2 0 0 0 .252
R. Gonzalez 2B 2-2 0 0 1 .308
N. Lowe 1B 4-1 1 0 0 .224
C. Rafaela CF 4-1 0 0 1 .244
W. Abreu DH 3-0 0 0 0 .251
C. Wong C 3-0 0 0 0 .196




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Connelly Early 4.0 2 3 4 67-41 1.88
Greg Weissert 1.0 0 1 2 15-11 2.92
Steven Matz 1.0 1 1 1 13-10 3.11
Zack Kelly 1.0 0 0 1 11-7 4.13
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Simpson CF 4-2 1 0 0 .299
Y. Díaz DH 2-0 1 0 0 .301
J. Caminero 3B 2-1 1 0 0 .259
B. Lowe 2B 3-1 1 1 1 .258
C. Morel LF 3-1 0 0 2 .220
N. Fortes C 3-0 0 0 0 .220
T. Gray 1B 3-0 0 0 0 .224
E. Pereira RF 2-0 0 0 0 .143
a-J. Mangum PH 1-0 0 0 0 .298
C. Williams SS 3-0 0 0 0 .175




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Joe Boyle 4.1 1 4 9 93-62 4.40
Cole Sulser 0.2 0 2 1 22-14 2.18
Garrett Cleavinger 1.0 0 0 1 11-10 2.28
Bryan Baker 1.0 2 4 1 28-20 3.80

Boston
Tampa Bay
10 H 5
0 HR 1
12 TB 9
10 DEB 3

Boston
Tampa Bay
8 K 12
69 ST 106
5 H 10
2 BB 5
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 90 66 .577 - W1
Yankees 88 68 .564 2.0 W2
Red Sox 85 70 .548 4.5 W2
Rays 75 80 .484 14.5 L2
Orioles 73 83 .468 17.0 L2
Probabilidad de ganar
76.2 %
7 parte baja
(B:2 S:0 O:3)

Boston 3 - 4 Tampa Bay
Chandler Simpson batea elevado de out a jardinero central Ceddanne Rafaela.
Datos del encuentro
Estadio: George M. Steinbrenner Field
Localidad: Tampa, Florida
El clima: Partly Cloudy, 89 ºF
Capacidad: 10.387
Árbitros:
Home Plate: Chris Segal
1era base: Alex MacKay
2da base: Alan Porter
3era base: Jim Wolf
ATL 6
DET 2


ATH 0
PIT 11


NYY 7
BAL 1


CHC 0
CIN 1


WSH 3
NYM 2


TOR 8
KC 5


CLE 2
MIN 6


SD 3
CWS 2


MIL 1
STL 5


MIA 4
TEX 2


LAA 1
COL 3


SF 3
LAD 1


PHI 2
AZ 9


Alta 9th ver en vivo
SEA 7
HOU 3
B: 3
S: 2
O: 3
Baja 7th ver en vivo
BOS 3
TB 4
B: 2
S: 0
O: 3
Boston Red Sox
85-70 (.548)
3
Baja 7th
3 outs
4
Tampa Bay Rays
75-80 (.484)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Duran LF 3-1 1 0 0 .261
T. Story SS 4-1 1 0 0 .265
A. Bregman 3B 2-2 0 0 1 .278
M. Yoshida RF 4-2 0 0 0 .252
R. Gonzalez 2B 2-2 0 0 1 .308
N. Lowe 1B 4-1 1 0 0 .224
C. Rafaela CF 4-1 0 0 1 .244
W. Abreu DH 3-0 0 0 0 .251
C. Wong C 3-0 0 0 0 .196




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Connelly Early 4.0 2 3 4 67-41 1.88
Greg Weissert 1.0 0 1 2 15-11 2.92
Steven Matz 1.0 1 1 1 13-10 3.11
Zack Kelly 1.0 0 0 1 11-7 4.13
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Simpson CF 4-2 1 0 0 .299
Y. Díaz DH 2-0 1 0 0 .301
J. Caminero 3B 2-1 1 0 0 .259
B. Lowe 2B 3-1 1 1 1 .258
C. Morel LF 3-1 0 0 2 .220
N. Fortes C 3-0 0 0 0 .220
T. Gray 1B 3-0 0 0 0 .224
E. Pereira RF 2-0 0 0 0 .143
a-J. Mangum PH 1-0 0 0 0 .298
C. Williams SS 3-0 0 0 0 .175




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Joe Boyle 4.1 1 4 9 93-62 4.40
Cole Sulser 0.2 0 2 1 22-14 2.18
Garrett Cleavinger 1.0 0 0 1 11-10 2.28
Bryan Baker 1.0 2 4 1 28-20 3.80
Probabilidad de ganar
76.2 %
7 parte baja (B:2 S:0 O:3)

Boston 3 - 4 Tampa Bay
Chandler Simpson batea elevado de out a jardinero central Ceddanne Rafaela.

Boston
Tampa Bay
10 H 5
0 HR 1
12 TB 9
10 DEB 3

Boston
Tampa Bay
8 K 12
69 ST 106
5 H 10
2 BB 5
Al regreso
Wilyer Abreu
Wilyer Abreu
Connor Wong
Connor Wong
Jarren Duran
Jarren Duran
Así defienden
C. Morel C. Simpson E. Pereira T. Gray B. Lowe J. Caminero C. Williams N. Fortes B. Baker
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Red Sox 0 0 0 1 0 0 2 - - 3 10 1
Rays 3 0 0 0 0 1 0 - - 4 5 0
Entradas BOS TB
baja Christopher Morel pega doble (15) con rodado a jardinero izquierdo Jarren Duran. Chandler Simpson anota Yandy Díaz anota Junior Caminero a 3ra. 0 2
alta Ceddanne Rafaela pega doble (31) con línea a jardinero derecho Everson Pereira. Nathaniel Lowe anota. 1 3
baja Brandon Lowe batea jonrón (30) con elevado por el jardín derecho. 1 4
alta Alex Bregman pega sencillo con rodado a jardinero derecho Everson Pereira. Jarren Duran anota Trevor Story a 2da. 2 4
alta Romy Gonzalez pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Everson Pereira. Trevor Story anota Alex Bregman a 3ra. 3 4
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 90 66 .577 - W1
Yankees 88 68 .564 2.0 W2
Red Sox 85 70 .548 4.5 W2
Rays 75 80 .484 14.5 L2
Orioles 73 83 .468 17.0 L2
Datos del encuentro
Estadio: George M. Steinbrenner Field
Localidad: Tampa, Florida
El clima: Partly Cloudy, 89 ºF
Capacidad: 10.387
Árbitros:
Home Plate: Chris Segal
1era base: Alex MacKay
2da base: Alan Porter
3era base: Jim Wolf

Ver más

TEMAS DE HOY:
La Rinconada Lionel Messi Marineros Argentina Garrett Crochet
Domingo 21 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)