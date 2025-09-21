Corbin Carroll entra en la historia de los Cascabeles con este registro inédito (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Desde que debutó en las Grandes Ligas, Corbin Carroll se postulaba como la nueva cara de los Cascabeles de Arizona y cada vez consigue más hazañas que lo hacen ir marcando una huella en esta franquicia, a pesar de su aún prematura carrera.

Velocidad, dinamismo, agresividad, poder ocasional y gran defensa; todo lo que se busca en un pelotero lo consiguieron las "Serpientes" con el joven de 25 años, quien fue ganador del Novato del Año en la Liga Nacional en 2023 y ahora acaba convertirse en el primer jugador en la historia de esta organización con una importante marca en una campaña.

Corbin Carroll con gran jornada este domingo:

Durante la jornada de este domingo, los Cascabeles están venciendo cómodamente 2-8 a los Phillies de Philadelphia y Corbin es parte de los protagonistas.

El zurdo desató todo su poder con un vuelacercas de tres carreras en el segundo episodio contra el criollo Ranger Suárez y en este mismo duelo, se robó una almohadilla. Carroll lleva de 4-1, con cuatro empujadas y una base estafada.

Corbin Carroll es el primer pelotero de Arizona con este dato:

Su vuelacercas de esta noche, es el 31 en este 2025 y su almohadilla robada, la número 30. De esa manera, el jardinero de apenas 25 años se convirtió en el primer pelotero en la historia de los Cascabeles en batear 30 o más bambinazos y estafar 30 o más bases en una misma zafra.

Sin duda alguna, Carroll no deja de maravillar a todos sus seguidores y sigue demostrando cada vez más su potencial como jugador.