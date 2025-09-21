¡Todo se complica! La liga americana esta que arde a una semana del cierre

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Americana ha entrado en sus últimas jornadas con un panorama totalmente enredado, donde casi todo está por decidir. Con varios equipos luchando por los codiciados puestos de playoffs, los aficionados se preparan para una semana final de infarto.

El Wild Card se complica

El panorama es especialmente tenso en la lucha por los puestos del Wild Card. Mientras los líderes de las divisiones de la Liga Americana han consolidado sus posiciones, la verdadera batalla se libra por los dos últimos boletos a la postemporada.

Estos son los equipos en contienda y sus estadísticas clave:

-New York Yankees: Liderando el Wild Card, los Yankees se encuentran en una posición relativamente cómoda con 87 victorias y 68 derrotas. Tienen una ventaja de tres juegos sobre el equipo que se encuentra fuera de la zona de clasificación y están en racha, con 7 victorias y 3 derrotas en sus últimos 10 juegos, lo que les da una fuerte ventaja de cara al final de la temporada.

-Boston Red Sox: Los Medias Rojas de Boston, con un récord de 85 victorias y 70 derrotas, tienen la segunda posición del Wild Card. Aunque no tienen el mismo margen que los Yankees, su desempeño en los últimos juegos ha sido positivo, con 5 victorias y 5 derrotas en sus últimos 10.

-Cleveland Guardians: A solo un juego de los Red Sox, los Guardians tienen un récord de 84 victorias y 71 derrotas. Lo más impresionante de su desempeño reciente es su racha de 10 victorias consecutivas, una hazaña que les ha permitido reengancharse a la lucha por los playoffs y mantener vivas sus esperanzas.

-Houston Astros: Los Astros, con el mismo récord que los Guardians (84-71), se encuentran fuera de la zona de clasificación. Sin embargo, su récord de 6 victorias y 4 derrotas en los últimos 10 juegos los mantiene en la pelea, lo que hace que cada juego de esta semana sea crucial para su destino.

Estadísticas de la lucha por los playoffs

El porcentaje de victorias es la estadística más importante en este momento. Los Yankees tienen un .561%, los Red Sox un .548%, los Guardians un .542% y los Astros también un .542%. La diferencia de tan solo 0.006 puntos porcentuales entre los Red Sox y los Guardians/Astros demuestra la estrechez de la competencia. Con una semana restante, cualquier derrota podría significar el fin de la temporada para alguno de estos equipos.