|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|7
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Entradas
|SEA
|HOU
|2º
|Victor Robles recibe base por bolas. Jorge Polanco anota Eugenio Suárez a 3ra. Dominic Canzone a 2da.
|1
|0
|2º
|J.P. Crawford batea jonrón con las bases llenas (12) por el jardín derecho. Eugenio Suárez anota Dominic Canzone anota Victor Robles anota .
|5
|0
|2º
|Cal Raleigh batea jonrón (58) con línea por el jardín derecho. Randy Arozarena anota.
|7
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|R. Arozarena LF
|2-1
|1
|0
|0
|.235
|C. Raleigh C
|2-1
|1
|1
|2
|.247
|J. Rodríguez CF
|2-1
|0
|0
|0
|.269
|J. Naylor 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.290
|J. Polanco 2B
|2-1
|1
|0
|0
|.266
|E. Suárez 3B
|1-1
|1
|0
|0
|.232
|D. Canzone DH
|1-0
|1
|0
|0
|.299
|V. Robles RF
|0-0
|1
|0
|1
|.268
|J. Crawford SS
|1-1
|1
|1
|4
|.268
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Logan Gilbert
|1.0
|0
|1
|0
|8-6
|3.50
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Altuve 2B
|1-1
|0
|0
|0
|.264
|C. Correa 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.275
|I. Paredes DH
|1-0
|0
|0
|0
|.256
|J. Sánchez LF
|1-0
|0
|0
|0
|.240
|C. Walker 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.232
|Y. Diaz C
|0-0
|0
|0
|0
|.258
|J. Meyers CF
|0-0
|0
|0
|0
|.300
|Z. Cole RF
|0-0
|0
|0
|0
|.261
|M. Dubón SS
|0-0
|0
|0
|0
|.247
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Jason Alexander
|1.1
|7
|7
|1
|37-23
|4.83
|Enyel De Los Santos
|0.2
|0
|0
|0
|2-2
|4.21
|
Seattle
|
Houston
|7
|H
|1
|2
|HR
|0
|13
|TB
|2
|1
|DEB
|1
|
Seattle
|
Houston
|0
|K
|1
|6
|ST
|25
|1
|H
|7
|0
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mariners
|0
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|7
|0
|Astros
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Entradas
|SEA
|HOU
|alta
|2º
|Victor Robles recibe base por bolas. Jorge Polanco anota Eugenio Suárez a 3ra. Dominic Canzone a 2da.
|1
|0
|alta
|2º
|J.P. Crawford batea jonrón con las bases llenas (12) por el jardín derecho. Eugenio Suárez anota Dominic Canzone anota Victor Robles anota .
|5
|0
|alta
|2º
|Cal Raleigh batea jonrón (58) con línea por el jardín derecho. Randy Arozarena anota.
|7
|0
