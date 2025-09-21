Play by Play

Play by Play

ATL 6
DET 2


ATH 0
PIT 11


NYY 7
BAL 1


CHC 0
CIN 1


WSH 3
NYM 2


TOR 8
KC 5


CLE 2
MIN 6


SD 3
CWS 2


MIL 1
STL 5


MIA 4
TEX 2


LAA 1
COL 3


SF 3
LAD 1


PHI 2
AZ 9


SEA 7
HOU 0
B: 0
S: 0
O: 3
BOS 0
TB 0
B: 1
S: 1
O: 2

SEA
86-69 (.555)
7
Baja 2nd 0 out
0

HOU
84-71 (.542)
Christian Walker

AL BATE

Christian Walker (1B)
0 - 0
Logan Gilbert

LANZA

Logan Gilbert
1.0 IP, 0 CL, 0 K, 8 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 7 - - - - - - - 7 7 0
0 - - - - - - - 0 1 0
Entradas SEA HOU
Victor Robles recibe base por bolas. Jorge Polanco anota Eugenio Suárez a 3ra. Dominic Canzone a 2da. 1 0
J.P. Crawford batea jonrón con las bases llenas (12) por el jardín derecho. Eugenio Suárez anota Dominic Canzone anota Victor Robles anota . 5 0
Cal Raleigh batea jonrón (58) con línea por el jardín derecho. Randy Arozarena anota. 7 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Arozarena LF 2-1 1 0 0 .235
C. Raleigh C 2-1 1 1 2 .247
J. Rodríguez CF 2-1 0 0 0 .269
J. Naylor 1B 2-1 0 0 0 .290
J. Polanco 2B 2-1 1 0 0 .266
E. Suárez 3B 1-1 1 0 0 .232
D. Canzone DH 1-0 1 0 0 .299
V. Robles RF 0-0 1 0 1 .268
J. Crawford SS 1-1 1 1 4 .268




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Logan Gilbert 1.0 0 1 0 8-6 3.50
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Altuve 2B 1-1 0 0 0 .264
C. Correa 3B 1-0 0 0 0 .275
I. Paredes DH 1-0 0 0 0 .256
J. Sánchez LF 1-0 0 0 0 .240
C. Walker 1B 0-0 0 0 0 .232
Y. Diaz C 0-0 0 0 0 .258
J. Meyers CF 0-0 0 0 0 .300
Z. Cole RF 0-0 0 0 0 .261
M. Dubón SS 0-0 0 0 0 .247




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Jason Alexander 1.1 7 7 1 37-23 4.83
Enyel De Los Santos 0.2 0 0 0 2-2 4.21

Seattle
Houston
7 H 1
2 HR 0
13 TB 2
1 DEB 1

Seattle
Houston
0 K 1
6 ST 25
1 H 7
0 BB 1
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Mariners 86 69 .555 - W3
Astros 84 71 .542 2.0 L2
Rangers 79 77 .506 7.5 L7
Athletics 73 83 .468 13.5 L2
Angels 70 86 .449 16.5 L1
Probabilidad de ganar
95.5 %
2 parte alta
(B:0 S:0 O:3)

Seattle 7 - 0 Houston
Jorge Polanco batea elevado de out fuertemente a jardinero central Jake Meyers.
Datos del encuentro
Estadio: Daikin Park
Localidad: Houston, Texas
El clima: Roof Closed, 73 ºF
Capacidad: 41.000
Árbitros:
Home Plate: Nate Tomlinson
1era base: Bruce Dreckman
2da base: Mike Muchlinski
3era base: Shane Livensparger
Baja 2nd ver en vivo
SEA 7
HOU 0
B: 0
S: 0
O: 0
Alta 1st ver en vivo
BOS 0
TB 0
B: 0
S: 0
O: 2
Seattle Mariners
86-69 (.555)
7
Baja 2nd
0 out
0
Houston Astros
84-71 (.542)
Probabilidad de ganar
95.5 %
2 parte alta (B:0 S:0 O:3)

Seattle 7 - 0 Houston
Jorge Polanco batea elevado de out fuertemente a jardinero central Jake Meyers.

Seattle
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Mariners 0 7 - - - - - - - 7 7 0
Astros 0 - - - - - - - 0 1 0
Entradas SEA HOU
alta Victor Robles recibe base por bolas. Jorge Polanco anota Eugenio Suárez a 3ra. Dominic Canzone a 2da. 1 0
alta J.P. Crawford batea jonrón con las bases llenas (12) por el jardín derecho. Eugenio Suárez anota Dominic Canzone anota Victor Robles anota . 5 0
alta Cal Raleigh batea jonrón (58) con línea por el jardín derecho. Randy Arozarena anota. 7 0
Datos del encuentro
