¡Atención! Ordenan suspender un popular snack por riesgos a la salud (+Detalles)

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro voluntario de un popular snack tras contener un alérgeno de trigo no declarado en el interior del empaque. En este sentido, la agencia federal alertó a los consumidores por representar un riesgo para la salud, principalmente para las personas con intolerancia o con celiaquía.

Los alérgicos al trigo que consumen estos productos tienen una reacción inmunitaria exagerada, que pueden acarrear problemas de salud graves; y los celiacos presentan una reacción autoinmune al gluten.

¿Cuál fue el snak retirado?

El retiro de categoría II incluye un snack muy popular. A continuación, te proporcionamos las características para que puedas identificarlo:

Nombre: Pretzel

Código: UPC 9787011400.

Números de lote: 080226 y 080326.

Fechas de caducidad: Entre el 08/02/26 y 08/03/26.

Tamaño: Paquete de 8 oz

Número de establecimiento: 008046575

Los afectados pueden experimentar los siguientes síntomas, tales como:

Piel: Hinchazón, urticaria

Sistema cardiaco: Taquicardia

Sistema nervioso: Dolor de cabeza

Sistema digestivo: Nauseas, vómitos, diarrea, cólicos

Sistema respiratorio: Ronquera y Anafilaxia

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han registrado enfermedades o otras afecciones por la ingesta de los pretzels. No obstante, las personas que tengan algunas de estas condiciones deben asistir a un especialista o un alergólogo, para determinar la afección y especificarle el tratamiento médico.

¿Qué hacer en caso de haber comprado el producto?

Si compró el producto afectado debe evitar su consumo, porque representa un riesgo para su salud. De igual modo, puede dirigirse a alguno de los puntos de venta y solicitar un reembolso.