Sistema Patria inicia pago para adultos mayores este 8 de septiembre(+Monto)

Este lunes 8 de septiembre, el Sistema Patria comenzó la entrega del bono 100% Amor Mayor, destinado a las personas de la tercera edad, en el marco de la protección social. De acuerdo a la información suministrada por los canales oficiales, el monto es de 130 bolívares, igual que el salario mínimo vigente en el país.

Los beneficiarios recibirán una notificación vía mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373. Después, deben acceder a su perfil en Patria para aceptar el subsidio y transferir los recursos a sus cuentas bancarias. Para optar por las asignaciones gubernamentales deben estar correctamente registrados en la plataforma digital.

De igual modo, la distribución se efectuará de manera directa, gradual y aleatoria. También, pueden corroborarlo desde sus equipos móviles a través de la aplicación veMonedero, disponible para Android Iphone.

Requisitos para recibir el bono 100% Amor Mayor

El usuario no debe estar recibiendo la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Debe tener la edad mínima exigida. En el caso de las mujeres a partir de los 55 años y los hombres a los 60 años.

Debe poseer el Carnet de la Patria.

¿Cómo registrarte en la misión 100% Amor Mayor?

Para registrarse en 100% Amor Mayor debes realizar este procedimiento: