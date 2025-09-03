¡Atención abuelitos! Conozca cuándo pagarían el Bono 100% Amor Mayor en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Bono Misión 100% Amor Mayor es un subsidio económico mensual diseñado para los adultos mayores que no reciben pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Fechas previstas para la entrega del Bono 100% Amor Mayor en septiembre

Según abonos anteriores del Sistema Patria, el pago del bono está programado entre los días 1 y 6 de septiembre. Durante este período, los beneficiarios recibirán la notificación del depósito y deberán aceptar la asignación en la plataforma digital.

Es fundamental estar atentos a estas fechas para garantizar que el subsidio sea recibido sin contratiempos.

Bonos complementarios entregados

Además del Bono Misión 100% Amor Mayor, los beneficiados del Bono Único Familiar ya han empezado a cobrar este nuevo subsidio, que integra múltiples programas sociales:

Hogares de la Patria

Economía Familiar

Lactancia Materna

Parto Humanizado

José Gregorio Hernández

100% Escolaridad.

Los montos estimados para septiembre reflejan un aumento respecto a agosto, alcanzando Bs 2.160, Bs 720 y Bs 1.460, según información oficial, con la finalidad de brindar mayor apoyo económico a las familias beneficiarias.

Cómo confirmar si eres beneficiario

Los seleccionados recibirán un mensaje desde el número 3532, informando sobre su asignación. Para aceptar el bono, deben ingresar al portal www.patria.org.ve o utilizar la aplicación VeMonedero en sus dispositivos móviles. Esta acción es esencial, ya que sin aceptar la asignación no se podrá disponer del dinero acreditado en la cuenta.

Procedimiento para cobrar el bono