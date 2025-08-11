Pensionados IVSS: Conoce el monto del bono Amor Mayor que recibirás en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional de Venezuela continúa ofreciendo apoyo económico a los sectores más vulnerables del país mediante distintos bonos sociales, entre ellos el Bono Amor Mayor, que está dirigido especialmente a pensionados que no reciben pagos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Monto y beneficiarios del bono

Hasta ahora, el monto asignado para el Bono Amor Mayor en septiembre es de 130 bolívares soberanos, equivalentes aproximadamente a un dólar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Este pago está destinado a quienes estén inscritos en el Sistema Patria y no reciban pensión por el IVSS.

Los beneficiarios recibirán avisos sobre la asignación del bono mediante mensajes de texto desde el número corto 3532 o a través de la aplicación VeMonedero, que funciona como una herramienta para gestionar y confirmar los pagos.

Pasos para cobrar el bono a través del Sistema Patria

Para retirar el Bono Amor Mayor, los pensionados deben realizar el siguiente procedimiento en la plataforma digital:

Acceder al Sistema Patria con usuario y contraseña. Ingresar a la sección “Monedero” y seleccionar “Retiro de fondos”. Elegir el monedero de origen, la cantidad a retirar y el destino de los fondos. Confirmar la operación pulsando “Continuar” y luego “Aceptar”.

Para asegurarse de recibir el Bono Amor Mayor, es crucial que los pensionados estén inscritos y actualicen sus datos en el Sistema Patria. Además, deben estar atentos a las notificaciones oficiales y seguir los pasos para cobrar el bono, garantizando así la continuidad del beneficio en futuros pagos.