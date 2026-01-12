Real Madrid: Raúl Asencio dio un paso al frente en un momento clave

Suscríbete a nuestros canales

Raúl Asencio ha tenido muchos altibajos a lo largo de su corta carrera en el Real Madrid. Desde debutar en una situación complicada del equipo, a tener un bochornoso escándalo de sexual. Cada situación lo ayudó a tener el gran momento actual, destacando su fortaleza mental.

El canterano vivió semanas difíciles tras el Mundial de Clubes con un mal desempeño: relegado al fondo del vestuario y sin minutos. Sin embargo, eligió resistir y trabajar en silencio. Ahora por las lesiones que ha sufrido la defensa, Asencio volvió a ganarse un lugar en el equipo.

Su actuación frente al Manchester City marcó un antes y un después. Contra Erling Haaland tuvo un plan claro, igualando el duelo físico y mental. En la Supercopa, pese a la derrota, Raúl volvió a dar un paso al frente mostrando carácter competitivo y consolidando su liderazgo.

Real Madrid ganó algo en la derrota de la Supercopa

Real Madrid aunque cayó 3-2 en la Supercopa de España contra el FC Barcelona, ganó algo que había perdido. El club blanco liderado por Xabi Alonso ganó carácter en la derrota; algo que no había mostrado a lo largo de la temporada 2025-26, ahora toca afianzar eso en el resto del año.

El Madrid mostró una actitud fuerte, un plan claro en el duelo contra el Barca. Sin embargo, aún tiene muchas cosas que arreglar, mientras vuelven los centrales para tener el mejor once posible en las próximas competiciones, teniendo opciones en: Copa del Rey, LaLiga y Champions League.

Xabi aún tiene mucho trabajo por delante a nivel de posicionamiento táctico y estrategias para evitar desatenciones en la saga defensiva. Ahora bien, logrando esa muestra de carácter el entrenador tiene más opciones de convencer a sus jugadores de cara al resto de la temporada.