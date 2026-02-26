Retirado importante para el Fountain of Youth Stakes (G2) que forma parte de la cartelera millonaria en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 28 de febrero, el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, tiene una jornada de 14 competencias, entre las cuales se encuentran nueve stakes (ocho son de Grado) y que en total repartirán más de $2 millones.

El Fountain of Youth Stakes (G2) de 425,000 dólares será una de las pruebas estelares de la cartelera millonaria. Carrera que ofrece puntos en la ruta hacia el Kentucky Derby G1, a una escala de 50-25-15-10-5 puntos a los cinco primeros lugares.

Kentucky Derby: Global Aviator no estará en la partida

Global Aviator ha sido el primer caballo en retirarse, cuando faltan solo dos días para la celebración de una de las carreras más destacadas que se realizan en Gulfstream Park: el Fountain of Youth Stakes (G2), que sirve como trampolín para el Curlin Florida Derby G1 y el Kentucky Derby G1.

Global Aviator, entrenado por Rohan Crichton, ha sido reportado como retirado para la carrera estelar de la tarde del sábado, el hijo de Global Campaign, que tenia como monta Joie Bravo, presentó “un hematoma óseo” lesión que lo mantendrá fuera de las pistas en los próximos meses. Según informó el periodista Mile Welsch en su cuenta “x” (@DRFWelsch)