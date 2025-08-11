México: Si tienes 30 años o más, así obtendrás más de $8,500 del nuevo apoyo Bienestar

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de un programa económico dirigido a personas de 30 años o más, que otorgará un pago mensual superior a $8,500 pesos. La iniciativa busca atender a un sector que, hasta ahora, quedaba fuera de la mayoría de programas sociales.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que este nuevo plan tendrá un formato muy similar a Jóvenes Construyendo el Futuro, pero estará destinado exclusivamente a quienes superen los 30 años, esto implica que los beneficiarios podrán trabajar en la empresa de su elección y recibirán un pago mensual durante un año.

Duración: 12 meses consecutivos.

Modalidad: Empleo temporal con capacitación.

Este esquema no solo brindará ingresos, sino que también permitirá adquirir experiencia laboral y mejorar las oportunidades de empleo a largo plazo.

Requisitos iniciales revelados

Hasta el momento, las autoridades han confirmado dos requisitos clave:

Tener 30 años o más.

Contar con dependientes económicos.

Se espera que, cuando se publiquen las reglas oficiales, se incluyan documentos obligatorios como identificación oficial, comprobante de domicilio y constancia de situación económica.

Cabe destacar que actualmente no hay fecha oficial para el inicio de inscripciones. No obstante, se prevé que en las próximas semanas el Gobierno de la Ciudad de México difunda el calendario, la plataforma de registro y el procedimiento de selección.