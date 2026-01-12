Actor de “Avengers” insulta a Donald Trump y critica su ejecución en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Durante la alfombra de los Globos de Oro 2026, el actor Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk en la saga de los “Avengers”, no solo deslumbró por sus recientes actuaciones sino por convertirse en el centro de la controversia tras sus duras declaraciones en contra de Donald Trump.

Mark Ruffalo criticó las medidas de Donald Trump

Este año, el evento se transformó en un escenario de protestas y declaraciones políticas. Ruffalo, visiblemente serio durante las entrevistas previas a la ceremonia, aprovechó el momento para enviar un mensaje contundente sobre la situación migratoria en Estados Unidos.

Vestido con un pin con el lema “Be Good”, parte de una campaña de protesta contra las acciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ordenadas por Trump, tras el reciente asesinato de Renee Nicole Good, el actor no se contuvo.

El actor descargó a Trump

En una de las entrevistas, Ruffalo se lanzó contra Trump, calificándolo de “delincuente convictor”, “violador convicto” y “pedófilo”, y, aseguró que “si confiamos en la moral de este tipo para dirigir al país más poderoso del mundo, entonces estamos en serios problemas”.

Sus declaraciones no se limitaron a insultos; también criticó las políticas internacionales, poniendo el foco en una guerra con Venezuela que, según él, fue iniciada de manera ilegal y lamentó lo que considera “una falta de respeto por el derecho internacional”.

Ruffalo concluyó con una frase que ha circulado ampliamente en redes: “Amo este país, pero lo que estoy viendo aquí no es América”, subrayando su frustración con el rumbo actual de la política estadounidense.