Atacan a balazos a creador de contenido mientras transmitía en vivo

En una transmisión en vivo por la plataforma de Kick quedó registrado el brutal ataque a balazos contra el creador de contenido Konvy, quien se encontraba en compañía de dos sujetos al momento del incidente.

Konvy fue víctima de un ataque armado en la noche del pasado 09 de enero, en Nueva York, cuando estaba en un en vivo con todos sus seguidores a bordo de un auto. Mientras las víctimas charlaban e intercambiaban opiniones, una fuerte ráfagas de disparos los tomó por sorpresa.

De acuerdo a información preliminar, el streamer salió ileso del atentado, sin embargo, su amigo JJ resultó herido por lo que fue trasladada a un hospital para recibir ayuda médica inmediata.

Redes sociales sospecha que el atentado fue planeado

Varios usuarios en redes sociales pusieron en tela de juicio que la balacera haya sido real. Tiempo más tarde, Adin Ross, amigo cercano de Konvy, confirmó públicamente que el atentado fue real.

“No se trata de una broma ni de contenido escenificado”, afirmó Ross, quien agregó que colaborará con las autoridades y emprenderá acciones legales para identificar a los responsables.

De igual manera, Konvy confirmó estar bien pero su acompañante fue rozado por una bala. Hasta el momento los agentes policiales no tienen identificado a los sospechosos.