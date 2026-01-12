Emblemático director acusado de abuso infantil y revelan detalles espeluznantes

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo escándalo sacude a Hollywood con las graves acusaciones de abuso sexual infantil contra Timothy Busfield, esposo de la querida actriz Melissa Gilbert, luego de que un médico del University of New Mexico Hospital alertara a la policía del caso.

Estos señalamientos llevaron al arresto del actor y director de cine en Albuquerque, Nuevo México. Las víctimas serían dos menores, por lo que enfrenta dos cargos por delitos sexuales y un cargo abierto de abuso infantil.

Según medios estadounidenses, los hechos se desarrollaron durante el rodaje de la serie de FOX The Cleaning Lady, una producción original de Warner Bros. Television, en el cual Busfield se desempeñó como director.

Relato de las víctimas de Timothy Busfield

Aunque las víctimas no han sido reveladas para proteger su identidad, uno de ellos declaró que el abusó comenzó cuando tenía siete años, ocurrido entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024, el mismo tiempo que Timothy Busfield estuvo al frente de la dirección de la serie.

Asimismo, el famoso exigió a los niños que lo llamara “tío Sam” para hacer una relación cercana entre ellos. De igual manera, el director les “hacía cosquillas en el estómago y las piernas”.

En un encuentro con un terapeuta, los niños confesaron que el esposo de Melissa Gilbert “tocó y frotó su pene tres o cuatro veces”.

Familiares de los jovencitos alertaron que los pequeños temían en denunciar al famoso por su influencia y poder dentro del set. "Tim era el director, y él temía que Tim se enojara con él”, dijo un allegado.

“En mi entrenamiento y experiencia, los pedófilos a menudo se infiltran en las familias bajo un rol de confianza, como Timothy, quien, como productor, explotó los caóticos sets de filmación”, comentó el oficial Marvin Kirk Brown.

Control total de Busfield en el set

Durante las grabaciones de The Cleaning Lady, el director habría eliminado el uso de iPads para que los representantes no pudieran supervisar a sus hijos, según testimonio de una madre. Busfield habría dicho que “no fomentaban” ese tipo de supervisión.

Sin embargo, esta medida permitió que el agresor se acercara más a los menores y se infiltró en su círculo cercano a través de reuniones sociales y regalos.