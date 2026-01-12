Netflix le hace el feo a Yuri y su docuserie: Así responde la cantante

Suscríbete a nuestros canales

La legendaria cantante mexicana, Yuri, de 62 años, enfrenta una batalla inesperada con la gigante del streaming, Netflix, luego de que la plataforma decidiera no producir ni transmitir la docuserie basada en su “Icónica Tour”.

Netflix le dice "no" a la serie de Yuri

Alrededor del mundo, muchos fans esperaban como un regreso triunfal de Yuri al mundo audiovisual, pero eso no podrá ser. En X (antiguo Twitter), un fan escribió: “Un documental para Netflix porfa, lo necesitamos”, recibiendo una tajante respuesta de la cantante azteca.

“Lamentablemente, a Netflix, no le interesó el proyecto de ‘Icónica Tour’… ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo”, escribió Yuri en su perfil oficial de X, acompañando la respuesta al comentario.

El proyecto no era un simple especial, pues, se grabó y editó un documental completo que buscaba mostrar el detrás de cámaras del recorrido musical, compartir momentos íntimos del tour y llevar la experiencia del escenario a millones de espectadores.

No obstante, la plataforma consideró que no era una producción a incluir en su catálogo en este momento, tal como han hecho con otros proyectos de este tipo.

¿Qué es el "Icónica Tour"?

El “Icónica Tour” de Yuri no es un simple recorrido de conciertos. Es un espectáculo que celebra casi cinco décadas de carrera artística, mostrando clásicos como “La maldita primavera” y “Dedicado a ti” con renovadas puestas en escena y múltiples cambios de vestuario.

El tour ha recorrido recintos importantes dentro y fuera de México, consolidando la vigencia de Yuri como una de las artistas más influyentes del pop latino. Por eso, la posibilidad de un documental parecía más que lógica para muchos seguidores que querían revivir esos momentos.

La negativa de Netflix llega en un momento en que la artista también enfrenta críticas por declaraciones previas en público, tras comentarios relacionados con la orientación sexual de figuras como Ricky Martin, que internet consideró ofensivos para la comunidad LGBT+.