Así va hasta el momento la final del Mundial de Desayunos (+Video)

El 18 de agosto, inició el Mundial de Desayunos, una competición que alberga a 16 países, como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Japón, México, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Venezuela. En un torneo que muestra la diversidad culinaria de cada región y donde exponen sus mejores platos, con ingredientes autóctonos.

Recientemente, se dio a conocer la gran final entre Venezuela y Perú, por lo que serán cruciales las votaciones en las próximas horas y cada comunidad podrá seleccionar su platillo favorito. El streamer Ibai Llanos reveló que el pasado domingo, Perú logró 9.837.000 votos y Venezuela 5.531.000 votos, respectivamente.

Mientras que hoy, 11 de septiembre, la primera votación obtuvo los siguientes resultados:

Perú: 5.3 millones

Venezuela: 5 millones

En la segunda ronda de votaciones, los resultados marcaron un empate del 50% para ambos países, representando más de 4 millones para cada uno. Ahora bien, la última votación quedó fijada con 1.1 millones contra 1.1 millones, por lo cual la ventaja de Perú está consolidada en una ronda y en las siguientes horas se definirá el ganador del Mundial de Desayunos.

¿Cuáles fueron los países participantes?

En esta edición, los países participantes presentaron una amplia variedad de platillos:

Argentina: Medialunas, facturas y mate.

Bolivia: Salteñas, pastel boliviano y api.

Chile: Marraqueta.

Colombia: Arepa de pan y de maíz con queso.

Costa Rica: Gallo pinto que consta de arroz con frijoles negros.

Ecuador: Encebollado y bolón.

España: Pan con tomate, aceite y jamón.

Estados Unidos: Tortitas.

Francia: Cruasanes.

Guatemala: Desayuno chapín que contiene plátano frito, huevo, frijoles, tortillas y queso.

Japón: Desayuno japonés con salmón, arroz, sopa de miso, algas y huevo.

México: Chilaquiles a base de totopos con salsa verde o salsa roja, carne y queso.

Perú: Pan con chicharrón, tamal y café pasado.

Reino Unido: Desayuno típico inglés que tiene alubias, huevos, black puding, champiñones, bacon, tomate y salchichas.

República Dominicana: Mangú que posee ingredientes como queso frito, salami, huevo y puré de plátano.

Venezuela: Arepas reina pepiada con la famosa bebida "Malta".

¿Qué es la famosa arepa de "Reina Pepiada"?

La arepa es el plato más popular de la gastronomía venezolana. Sus diferentes rellenos, la convierten en uno de los aperitivos predilectos de niños, jóvenes y adultos. La famosa "Reina Pepiada" fue bautizada en honor a Susana Duijim, la primera venezolana en obtener el título de Miss Mundo (1995).

En este sentido, la base original posee una combinación con pollo y aguacate mezclado con mayonesa, para crear un relleno cremoso y al mismo tiempo compacto. Algunas personas, agregan otros ingredientes para mejorar la sazón o para otorgarle un toque personal a la preparación.

¿Cómo votar?

