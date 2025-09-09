Así puedes votar por Venezuela en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos (+Paso a paso)

Suscríbete a nuestros canales

El 8 de septiembre comenzó la votación de la final del Mundial de Desayunos, competencia organizada por el creador de contenido español Ibai Llanos. En esta fase, Venezuela se enfrenta a Perú, y las comunidades de cada país tienen la oportunidad de apoyar su desayuno favorito a través de diferentes plataformas digitales, convirtiendo el torneo en un evento cultural y social.

Venezuela compite con la arepa reina pepiada, acompañada de caraotas, huevos fritos, carne mechada, plátano frito y una malta. Por su parte, Perú presenta un desayuno compuesto por pan con chicharrón, un tamal y café pasado, dicha variedad refleja la riqueza culinaria de ambos países y ha generado un gran interés entre los seguidores del torneo.

Cómo votar paso a paso

Los usuarios pueden participar en la votación siguiendo estos pasos:

TikTok : dar «me gusta» al comentario que represente el desayuno venezolano.

Instagram : votar en la encuesta de los comentarios o en las historias destacadas.

YouTube Shorts: reaccionar con un «me gusta» en el video del enfrentamiento.

Se recomienda interactuar en todas las plataformas para aumentar la cantidad de votos a favor de Venezuela.

Hasta el momento, Venezuela lidera la votación en varias plataformas. En Instagram posee 52 % de los votos, mientras Perú tiene 48 %. En YouTube, Venezuela también va adelante con 249 mil votos frente a 224 mil de Perú. En TikTok, ambos países están igualados con 79 mil votos cada uno, mostrando una competencia muy reñida.

Venezuela avanzó tras vencer a República Dominicana, Colombia y Bolivia en rondas anteriores, sumando más de 5,5 millones de votos en su último enfrentamiento. Perú alcanzó la final tras derrotar a Chile, acumulando un récord de 9,8 millones de votos, evidenciando la fuerte participación de la comunidad peruana en el torneo.