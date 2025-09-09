Virales

Así puedes votar por Venezuela en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos (+Paso a paso)

Cada interacción cuenta para que la arepa de reina pepiada pueda coronarse como la campeona de esta divertida competencia virtual de Ibai Llanos.

Por Jessica Molero Gómez
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 12:31 pm
Mundial de Desayunos de Ibai Llanos Venezuela vs Peru
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

El 8 de septiembre comenzó la votación de la final del Mundial de Desayunos, competencia organizada por el creador de contenido español Ibai Llanos. En esta fase, Venezuela se enfrenta a Perú, y las comunidades de cada país tienen la oportunidad de apoyar su desayuno favorito a través de diferentes plataformas digitales, convirtiendo el torneo en un evento cultural y social.

Venezuela compite con la arepa reina pepiada, acompañada de caraotas, huevos fritos, carne mechada, plátano frito y una malta. Por su parte, Perú presenta un desayuno compuesto por pan con chicharrón, un tamal y café pasado, dicha variedad refleja la riqueza culinaria de ambos países y ha generado un gran interés entre los seguidores del torneo.

Cómo votar paso a paso

Los usuarios pueden participar en la votación siguiendo estos pasos:

  • TikTok: dar «me gusta» al comentario que represente el desayuno venezolano.

  • Instagram: votar en la encuesta de los comentarios o en las historias destacadas.

  • YouTube Shorts: reaccionar con un «me gusta» en el video del enfrentamiento.

Se recomienda interactuar en todas las plataformas para aumentar la cantidad de votos a favor de Venezuela.

Hasta el momento, Venezuela lidera la votación en varias plataformas. En Instagram posee 52 % de los votos, mientras Perú tiene 48 %. En YouTube, Venezuela también va adelante con 249 mil votos frente a 224 mil de Perú. En TikTok, ambos países están igualados con 79 mil votos cada uno, mostrando una competencia muy reñida.

 

Venezuela avanzó tras vencer a República Dominicana, Colombia y Bolivia en rondas anteriores, sumando más de 5,5 millones de votos en su último enfrentamiento. Perú alcanzó la final tras derrotar a Chile, acumulando un récord de 9,8 millones de votos, evidenciando la fuerte participación de la comunidad peruana en el torneo.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 09 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Virales