¿Sergio Ramos se tatuó la imagen de la Virgen del Valle?

Durante este lunes 8 de septiembre empezó a dar vueltas en las redes sociales, sobre todo en los feeds de los venezolanos, el tatuaje del futbolista español, Sergio Ramos, donde se puede ver una imagen parecida a la de la Virgen del Valle. Recordemos que hoy se conmemora la advocación de la Virgen María, originada en el estado de Nueva Esparta y que también es venerada en las entidades de Sucre, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro, parte de Bolívar.

Pero cuál es la relación de Sergio Ramos con la Virgen del Valle

En la rodilla derecha de Ramos se puede ver claramente una imagen de la silueta de la Virgen del Valle, pero este tatuaje no tiene nada que ver con la venerada en el oriente de Venezuela, sino a la misma advocación mariana de la ciudad de Écija, provincia de Sevilla, España, la cual es patrona de la urbe mencionada y cuya festividad también se realiza cada 8 de septiembre.

Recordemos que el excapitán del Real Madrid y hoy jugador del Monterrey de México, es nativo de la región de Sevilla, por tal motivo tiene varios tatuajes en tributo a su región.

Un poco de historia sobre la virgen en Venezuela

La historia de la Virgen del Valle comienza en 1526 cuando la imagen procedente de España, llegó al poblado denominado Villa de Santiago de Cubagua, hoy Isla de Cubagua, que dos años más tarde obtuvo el rango de ciudad por parte de los colonos europeos como Nueva Cádiz.

Nuestra Señora del Valle recibió su coronación canónica el 15 de agosto de 1910 por parte del papa Pío X según Decreto de la Sagrada Congregación Romana.​ Pero no fue si no hasta el 8 de septiembre de 1911 que el obispo Antonio María Durán de la diócesis de Santo Tomás de Guayana, realizara la coronación de la Virgen, por lo que es ese día que se toma para la celebración de su día.

Hay que señalar que esta fiesta mariana también se realiza en ciudades de Estados Unidos y Argentina, donde cada año se realizan celebraciones paralelas en honor a la Patrona del Oriente de Venezuela.