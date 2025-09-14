Jackson Chourio brilla en todas las facetas del juego y mete a Milwaukee en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol de las Grandes Ligas tiene oficialmente a su primer invitado para la postemporada de 2025. Los Cerveceros de Milwaukee despacharon con drama este sábado 13 de septiembre a los Cardenales de San Luis, al dejarlos en el terreno en el décimo inning, gracias a un inatrapable del venezolano Andruw Monasterio.

Si bien fue el campocorto criollo quien terminó de cerrar la faena con su hit, fue otro venezolano el que vivió una jornada de superestrella, al ser sumamente determinante para su equipo en la ofensiva, y también con su guante: el jardinero central Jackson Chourio.

El zuliano, como de costumbre, fue clave con el madero, al irse de 4-2 con par de sencillos, una anotada, una impulsada y un boleto. Además, defensivamente también fue importante y decisivo para los suyos, al realizar una atrapada de otro planeta para culminar la parte alta del cuarto episodio, que sirvió para evitar lo que muy seguramente hubiera sido una carrera más para San Luis.

Jackson Chourio, estrella total

Y es que, si algo ha quedado claro desde incluso antes de su debut en las Grandes Ligas, es que Jackson Chourio es un jugador con la capacidad de impactar en diversas facetas del juego, y lo que hizo en el duelo ante San Luis refleja perfectamente sus múltiples capacidades.

En la parte alta del cuarto inning, el venezolano realizó una atrapada espectacular en el jardín central, para decapitar lo que muy seguramente hubiera sido un extrabase impulsor, y así ponerle punto final a la amenaza de los Cardenales.

Luego fue el turno de impactar con el bate. En la baja del noveno episodio, Jackson Chourio se redimió de par de ponches que había sufrido con anterioridad al conectar un infield hit, que significó una carrera impulsada y que la desventaja de los Cerveceros se redujera a una sola carrera. Posteriormente, dos criollos más fueron figuras: William Contreras empató el juego con otro infield hit, y en el décimo inning, Andruw Monasterio dejó en el terreno a San Luis con el hit de oro. Los criollos, sin duda, fueron protagonistas.