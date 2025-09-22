Nueva Jersey abre la lista de espera para asistencia de alquiler: Todo lo que necesitas saber

Suscríbete a nuestros canales

La Autoridad de Vivienda de Newark (NHA) ha hecho un anuncio significativo para los residentes de bajos ingresos: la lista de espera para el Programa de Vales de Elección de Vivienda (Sección 8) está abierta. A partir del 16 de septiembre de 2025, los interesados podrán presentar sus solicitudes a través del portal en línea Rent Café. Esta es la primera vez en varios años que se permite la entrada de nuevas solicitudes, lo que representa una gran oportunidad para quienes necesitan ayuda con el alquiler.

Requisitos de elegibilidad

Para ser considerado para el programa, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos clave:

• Límites de ingresos: Los ingresos del hogar deben estar dentro de los límites establecidos por las pautas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD).

• Ciudadanía o estatus migratorio: Al menos un miembro del hogar debe ser ciudadano estadounidense o tener un estatus migratorio elegible.

• Edad mínima: El solicitante principal debe ser mayor de 18 años.

• Verificación de antecedentes: Se revisarán el historial de vivienda y los antecedentes penales del solicitante.

Proceso de solicitud simplificado

El proceso para solicitar asistencia de alquiler ha sido diseñado para ser accesible y eficiente. Los interesados deben:

1. Acceder al portal Rent Café.

2. Crear una cuenta.

3. Completar el formulario de solicitud.

La NHA ha implementado este sistema en línea para facilitar la gestión y procesamiento de las solicitudes. Es importante destacar que la presentación de una solicitud no garantiza la inclusión inmediata en el programa; las solicitudes se revisarán en el orden en que se reciban y se notificará a los seleccionados una vez que haya un vale disponible.

Prioridades en la selección

La NHA da prioridad a ciertos grupos de solicitantes, incluyendo:

• Familias donde el jefe, cónyuge o co-jefe del hogar vive o trabaja en Newark.

• Hogares liderados por veteranos.

• Personas mayores de 62 años que asumen el rol de jefe de familia.

Si tienes preguntas adicionales sobre el programa, puedes comunicarte directamente con la oficina del programa HCV de la NHA al 973-273-6209, utilizar el servicio TTY al 973-273-6251, o enviar un correo electrónico a [email protected].

La apertura de la lista de espera es una herramienta fundamental para la comunidad de Newark, ya que permite a las familias acceder a viviendas seguras y asequibles en el mercado de alquiler privado. Para más información, se invita a todos los interesados a visitar el sitio web oficial de la NHA y el portal Rent Café, donde encontrarán las fuentes directas de información sobre el programa.