Bono Misión Robert Serra: Descubre quién lo cobra, su monto y pago en Plataforma Patria

El Gobierno de Venezuela inició la entrega del Bono Misión Robert Serra correspondiente a septiembre de 2025, esta ayuda económica está dirigida a los jóvenes brigadistas del país que participan en proyectos socio-productivos.
Monto actualizado del beneficio
Para este mes, el estipendio otorgado tiene un valor de 832,50 bolívares, el cual se acredita directamente en la Plataforma Patria. Los beneficiarios reciben notificaciones a través de un mensaje de texto del número 3532 o por la aplicación veMonedero, lo que les permite confirmar el depósito y proceder con el cobro.
El pago está destinado exclusivamente a los brigadistas de entre 18 y 35 años que estén registrados en la Misión Robert Serra. Este programa reconoce la participación de la juventud en actividades comunitarias y de formación, por lo que solo quienes cumplen con este requisito pueden acceder al beneficio.
Consejos para evitar retrasos en el cobro
Para que el pago se procese sin inconvenientes, se recomienda a los usuarios:
-
Verificar que el número de teléfono esté asociado a un único usuario en Patria.
-
Mantener el mismo número registrado en el sistema y en la cuenta bancaria.
-
No realizar transferencias de saldo a personas que no formen parte del núcleo familiar.
-
Actualizar de manera frecuente los datos personales en el perfil de la plataforma.
Una vez recibido el mensaje de acreditación, el usuario debe ingresar al Sistema Patria, ir a la sección “Protección Social” y aceptar el bono. Después, podrá transferir el dinero a la cuenta bancaria que tenga registrada. El depósito suele reflejarse en pocas horas, aunque el tiempo de acreditación puede variar según el banco.