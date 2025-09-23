Bono Misión Robert Serra: Descubre quién lo cobra, su monto y pago en Plataforma Patria

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela inició la entrega del Bono Misión Robert Serra correspondiente a septiembre de 2025, esta ayuda económica está dirigida a los jóvenes brigadistas del país que participan en proyectos socio-productivos.

Monto actualizado del beneficio

Para este mes, el estipendio otorgado tiene un valor de 832,50 bolívares, el cual se acredita directamente en la Plataforma Patria. Los beneficiarios reciben notificaciones a través de un mensaje de texto del número 3532 o por la aplicación veMonedero, lo que les permite confirmar el depósito y proceder con el cobro.

El pago está destinado exclusivamente a los brigadistas de entre 18 y 35 años que estén registrados en la Misión Robert Serra. Este programa reconoce la participación de la juventud en actividades comunitarias y de formación, por lo que solo quienes cumplen con este requisito pueden acceder al beneficio.

Consejos para evitar retrasos en el cobro

Para que el pago se procese sin inconvenientes, se recomienda a los usuarios:

Verificar que el número de teléfono esté asociado a un único usuario en Patria .

Mantener el mismo número registrado en el sistema y en la cuenta bancaria.

No realizar transferencias de saldo a personas que no formen parte del núcleo familiar.

Actualizar de manera frecuente los datos personales en el perfil de la plataforma.

Una vez recibido el mensaje de acreditación, el usuario debe ingresar al Sistema Patria, ir a la sección “Protección Social” y aceptar el bono. Después, podrá transferir el dinero a la cuenta bancaria que tenga registrada. El depósito suele reflejarse en pocas horas, aunque el tiempo de acreditación puede variar según el banco.