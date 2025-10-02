¿Quien falta? Este sería el lineup de los mejores latinos del 2025 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 demostró que el talento latino en las Grandes Ligas es imparable. Desde la República Dominicana hasta Venezuela y Cuba, los peloteros de nuestra región han dejado claro que el beisbol habla español en el diamante más exigente del mundo. Con actuaciones brillantes y números que respaldan su grandeza, hoy reunimos a los mejores jugadores latinos en un lineup de ensueño que podría competirle a cualquier equipo de las Mayores.

¿Fueron los mejores latinos del 2025? Acá el linuep

Julio Rodríguez – CF

Ketel Marte – 2B

Juan Soto – RF

José Ramírez – 3B

Vladimir Guerrero Jr. – 1B

Rafael Devers – DH

Geraldo Perdomo – SS

Randy Arozarena – LF

William Contreras – C

Este lineup es según un reporte de Wilber Sánchez en sus redes sociales.

A este poderosísimo lineup se le pueden sumar otros nombres de peso que elevan aún más el orgullo latino. Figuras como Francisco Lindor, uno de los campocortos más completos del béisbol, el venezolano Eugenio Suárez con su poder al bate, o el carismático Salvador Pérez, líder dentro y fuera del terreno. Y, claro, cómo olvidar a Manny Machado y al explosivo Fernando Tatís Jr., quienes continúan dejando huella en la MLB.

En el pitcheo, también hay brazo latino para soñar: el cubano Aroldis Chapman, con su recta de fuego, sigue siendo un referente en la lomita y un nombre que infunde respeto cada vez que sube al montículo.

Este lineup refleja la riqueza y profundidad del talento latinoamericano en las Grandes Ligas. Más allá de las estadísticas, representa la pasión, la disciplina y el orgullo de miles de fanáticos que vibran con cada batazo, cada ponche y cada jugada. El béisbol en 2025, sin duda, tiene un marcado acento latino.